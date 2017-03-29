微思客》《月光下的藍色男孩》：黑人版的《斷背山》

「黑人電影」在美國是一種類型電影，而《月光下的藍色男孩》確實是突破了窠臼，沒有饒舌，沒有槍戰，英雄，插科打諢，也沒有種族矛盾的正面描述。它更傾向于探索一個男孩子內心的複雜與成長，這是更為普遍的主題。

梁彥

《月光下的藍色男孩》（Moonlight）是一部純粹的男孩子成長的故事。情節很簡單，講述也很克制，清新傷感而又現實。和同樣題材、並受到奧斯卡青睞的《男孩》（Boyhood）不同之處是，主人公是個黑人孩子。這部獨立藝術電影成了今年最受矚目的影片之一。

今年賺我眼淚最多的電影

這部電影的觀影感覺，讓我想起來了《斷背山》，那一部也是賺了我好多眼淚。

在邁阿密靠海邊小城，黑人男孩兒沙榮（Chiron）第一次出現在鏡頭裡，就是被一群孩子追趕，躲進了一個廢棄的公寓房間。

童年時代，人們叫他little（小不點）。

他不說話，性格也弱，大眼睛裡說不清是憂傷還是迷茫。

他沒有父親，單身母親做各種事情撫養他長大。她當然愛他，他是她的唯一，但是她吸毒，常常把自己的絕望和憤怒發洩在他的身上。

他交了個大朋友Juan，難得對他有耐心。是他告訴Litter: 「月光下，黑人的臉會變成Blue（藍色、憂傷）。」

八、九歲的他開始對自己、對生活有疑惑，也第一次看到了現實的殘酷。

Little長大了，就變成了Chiron。他不再是小個子，還是話少，也依然被強勢的孩子霸淩。

他和母親的關係依然是充滿矛盾，在最需要有人指引的年紀，他好像總是一個人，背著個大書包，鏡頭是從背後拍攝，跟著他走，在高速公路上，在車站，在沙灘。

那些沒有臺詞的畫面，你仿佛能感到他內心努力消化掉的那些痛苦孤單，成長的煩惱，洶湧的情感，背叛，以及人生的轉折。

你會在心裡隱隱覺得，這就是黑人孩子的宿命嗎？

他成人了，他是Black（黑人），他的外形變成了另一個Juan – 少年時期唯一的近似于父親的形象，給了他最大的影響。他和母親的關係似乎有所緩和。

這是一個尋找的過程，釋放自己的感情，希望解答自己的困惑……但結果無法預料。

突破窠臼的黑人電影

「黑人電影」在美國是一種類型電影，而《月光下的藍色男孩》確實是突破了窠臼，沒有饒舌，沒有槍戰，英雄，插科打諢，也沒有種族矛盾的正面描述。

它更傾向于探索一個男孩子內心的複雜與成長，這是更為普遍的主題。

影片就是在這樣的藍色、鐵銹紅和和青黃色的調調中，讓我想起了王家衛《春光乍泄》裡的阿根廷。

電影的對話很少，因為主人公Chiron被形容為「一句話不超過三個字」——他成長的艱辛都留著空白讓你想像。

它甚至沒有什麼戲劇高潮，更多的是強化主人公內心的掙扎，這也讓它得到更多觀眾的共鳴。

主創全部為黑人

這部電影最初的故事構想是來自編劇Tarell McCraney ，是他在戲劇學校上課的時候的習作。這裡面多少帶著自傳的成分，比如他就出生在那個邁阿密小城，也是公開的同性戀。

後來，有人找到他要把這個劇本拍成電影，但他一直猶豫，堅持說，拍攝一定要在邁阿密 – 直到遇到了同樣來自邁阿密的導演Barry Jenkins。

這裡有一個背景需要交代一下。八零年代的邁阿密，又是在雷根保守時代，黑人加同性戀絕對是個被壓抑的話題。而在這部影片描述的沙榮成長的時期，剛剛發生了黑人暴動。事件起源于有四名白人員警在大街上活活打死了一名黑人。

儘管影片沒有展現這個部分，但是搖動的鏡頭總讓你覺得沙榮們危機四伏，似乎隨時有送命的可能。

Jenkins以前導過一些片子，但這一部《月光》是他真正的成名作。在爛番茄網站，這部電影的影評人和觀眾的評分分別是98%和90%。

布萊德.彼特公司投資製作

這樣一部黑人藝術電影應該是難找到投資的，它不屬於黑人觀眾青睞的那碟菜，題材上，對於普通觀眾也過於冷門。

布萊德.彼特的公司是製作方之一，估計有錢之後還要有理想才會有這樣的投資眼光吧。看IMDB上介紹，這部電影的總投資大約是500萬美元，截至目前為止，票房已經超千萬美元。

它從多倫多國際電影節，到紐約和LA影評人協會，都是口碑爆棚，《時代週刊》《滾石》雜誌的年度最佳電影。

其實今年受矚目的黑人電影不少，比如《Loving》，《Fences》，而我預感《月光下的藍色男孩》會在今年頒獎季收穫更多。

本文經授權轉載自微思客 《月光下的藍色男孩》：黑人版的《斷背山》