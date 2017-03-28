自由限時批》馬英九無罪？！

台北地方法院今天一審宣判前總統馬英九洩密案無罪，加重誹謗亦無罪，社會嘩然。（資料照，記者黃耀徵攝）

◎宋娣

台北地方法院今天一審宣判前總統馬英九洩密案無罪，加重誹謗亦無罪，社會嘩然。在在顯示司法判決與社會期待仍有相當大的落差！此並非僅指法律公正判斷的價值，而是指法官應有的民主政治素養仍嫌不夠，因為總統位高權重，只靠法條框框不足以規範，須善用「自由心證」的智慧，以導引民主政治起良性示範作用，才是正辦，否則有失司法的高度和格局！

試想，美國的司法體制之能不斷進步，並非只有改革法條及檢、審作為，而是能不斷藉由各種案例衍生善性效應，以啟迪促進民主政治的良性發展。例如黑白種族問題、男女平權等等的與時俱進，逐步建立更好的司法制度，成為世界民主國家借鏡的對象；至於對享有大權的總統規範，亦是透過各種累積的案例經驗，逐漸累積產生節制、約制等作用。

最近的例子，就像「狂人」的川普總統，他頒發的移民禁令，連地方法院的法官，都能阻擋，令人另眼相待，亦使得美國的司法聲名大噪！

何以社會會關注馬英九的洩密案？就是因為馬的濫用職權，違法作為政治鬥爭，對象又是同黨的國會議長，光用一句「大是大非」，而無真憑實據的情況下，竟舉行記者會撻伐，醜態畢露，社會觀感極差，更遭到嚴厲的批評。

然則，若司法不能起「懲戒」作用，反易成了「權力腐化」的幫兇！此對經由「雙首長制」產生的總統，就是一種不良示範（「完全執政」權力超越「總統制」），所以法院光用似是而非的法條，實難予規範（淪為狡辯，利用法條掩護「違規」行為的錯誤示範）；這是一個邁向民主成熟度的多元社會，所不能容忍的（台灣已三次政黨輪政），畢竟司法是最好的權力「防腐劑」和最後的正義防線！

是以，就這次台北地院的判決內容而言，便犯了「就法論法」的偏失，忽視馬英九並非一般庶民，他的「洩密」和「言論自由」，自不能一概而論；有其實質性的正面和負面的影響力，若只是根據無罪推定原則和證據的表象判定，自失法治與民主「雙軌」的意義，何有益於民主化的發展！

所謂司法獨立，是要能面對和抗拒政治的權力干預，而非當「法匠」或「鄉愿」，須要有「包青天」的形象，才能贏得人民信賴，以及大智慧和大無畏的精神，來維護司法尊嚴。所以面對權貴，特別是總統，更要能發揮智慧處理，才能起改革濫權的作用，足為後來不分黨派的總統警惕，才具意義！

今天馬英九除了洩密案，還有待二審；尚有北檢仍在調查中的大巨蛋、貓纜、馬習會涉洩密、黨產侵占案、富邦銀併北銀、國發會土地弊案等6大案。顯然是「關關難過」，而此亦正是檢驗司法有無民主智慧的時機，因為司法的改革並不止於法條和制度，而在如何光大司法的天秤價值和無我真諦，成為民主法治的有力保障！