自由限時批》驚聞有立委關說？！

今傳有某南部立委涉嫌「關說」軍方少將升遷疑案。圖為106年元旦升旗典禮於總統府前廣場舉行，國軍楷模領唱國歌，與新聞事件無關。（資料照，記者羅沛德攝）
◎宋娣
水能載舟，亦能覆舟。台灣經歷的三次政黨輪替，堪為殷鑑。今天媒體報導有某南部立委涉嫌「關說」軍方少將升遷疑案，這真是非同小可的「大事」！涉及的各造實有必要向社會交代，以正視聽！
由於關說是一種「權力腐化」的表徵，而況民進黨在今天已是「完全執政」，更要言行謹慎，此已不是用嘴巴說說的「謙卑！謙卑！再謙卑」，而是必須落實行動，以取得人民信任，否則言不顧行，後果亦只有「完全承擔」！
這則新聞報導，但願不是真的。因為軍方雖一再否認，卻也透露些許「無奈」，說推薦合乎規定，一切也依規定處理。問題在，何以這名立委要介入軍方高層人事案「推薦」？豈非與「施壓」的「關說」無異！若立委和軍方還要在國人面前「演戲」，無異亦顯示軍中人事案和國會議員操守的問題嚴重性，也看出這名立委的「不識大體」，為何在當前高舉「改革」大纛下，有此卑下的舉措？！何以不能循正常管道處理？若軍方不公，自可訴諸公評，否則自易招致社會非議！破壞政黨和國軍形象！
再者，過去藍綠輪政時，就曾發生軍中升遷關說、行賄、黑箱作業等弊案，層出不窮，亦不勝枚舉，且均有司法懲處紀錄在案，可說是歷歷在目！
然則，「言者諄諄，聽者藐藐」，涉及各造不知深切檢討改進，卻存僥倖心態，因循苟且，得過且過，還以為社會及媒體是「看不見、聽不到」！一旦遭揭發，受傷不只是個人、團體、政府，還有國家，賠得起嗎？！
復次，軍中不應是「升官發財」的地方，隨時要「為國捐軀」，任何升遷須以「戰功」、「功績」為憑，公正考核，才能使國軍官兵口服心服，才能率領部隊保家衛國，否則靠因緣攀附、人情關說而升遷者，何以能服眾？！又何以能率兵作戰？！
或許台灣承平時期太久，除了軍事訓練、軍事演習外，泰半成了救災部隊，或「太平」軍隊；官場的官僚文化，或社會的弊病等等，都日積月累地侵蝕真正「陽剛」銳氣的軍中文化，肇致軍隊不像軍隊，如何能因應詭譎多變的世局及戰爭風險！
簡言之，高層師心自用或民代關說的病象，必須及早袪除和匡正！如果不是靠「真本實力」升遷的將官多了，軍隊必然衰靡不振，宛如「病羊」，如何能作戰捍衛國家？！而有權勢者關說多了，官場或軍中風氣必然敗壞，則文不文、武不武，還談什麼民主法治？！遑言什麼國家正常化？！
如今類此的關說弊案實已非什麼「冰山一角」，而是觸目可見，才是令人瞠目結舌！才是讓人憂心忡忡！是以，當局、國防部、中央民代均須嚴肅面對和反省，從自身做起，並速謀改革解決之道，才是正辦！