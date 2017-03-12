自由限時批》驚聞有立委關說？！

今傳有某南部立委涉嫌「關說」軍方少將升遷疑案。圖為106年元旦升旗典禮於總統府前廣場舉行，國軍楷模領唱國歌，與新聞事件無關。（資料照，記者羅沛德攝）

◎宋娣

水能載舟，亦能覆舟。台灣經歷的三次政黨輪替，堪為殷鑑。 今天媒體報導有某南部立委涉嫌「關說」軍方少將升遷疑案， 這真是非同小可的「大事」！涉及的各造實有必要向社會交代， 以正視聽！

由於關說是一種「權力腐化」的表徵，而況民進黨在今天已是「 完全執政」，更要言行謹慎，此已不是用嘴巴說說的「謙卑！謙卑！ 再謙卑」，而是必須落實行動，以取得人民信任，否則言不顧行， 後果亦只有「完全承擔」！

這則新聞報導，但願不是真的。因為軍方雖一再否認， 卻也透露些許「無奈」，說推薦合乎規定，一切也依規定處理。 問題在，何以這名立委要介入軍方高層人事案「推薦」？豈非與「 施壓」的「關說」無異！若立委和軍方還要在國人面前「演戲」， 無異亦顯示軍中人事案和國會議員操守的問題嚴重性， 也看出這名立委的「不識大體」，為何在當前高舉「改革」 大纛下，有此卑下的舉措？！何以不能循正常管道處理？ 若軍方不公，自可訴諸公評，否則自易招致社會非議！ 破壞政黨和國軍形象！

再者，過去藍綠輪政時，就曾發生軍中升遷關說、行賄、 黑箱作業等弊案，層出不窮，亦不勝枚舉， 且均有司法懲處紀錄在案，可說是歷歷在目！

然則，「言者諄諄，聽者藐藐」，涉及各造不知深切檢討改進， 卻存僥倖心態，因循苟且，得過且過，還以為社會及媒體是「 看不見、聽不到」！一旦遭揭發，受傷不只是個人、團體、政府， 還有國家，賠得起嗎？！

復次，軍中不應是「升官發財」的地方，隨時要「為國捐軀」， 任何升遷須以「戰功」、「功績」為憑，公正考核， 才能使國軍官兵口服心服，才能率領部隊保家衛國， 否則靠因緣攀附、人情關說而升遷者，何以能服眾？！ 又何以能率兵作戰？！

或許台灣承平時期太久，除了軍事訓練、軍事演習外， 泰半成了救災部隊，或「太平」軍隊；官場的官僚文化， 或社會的弊病等等，都日積月累地侵蝕真正「陽剛」 銳氣的軍中文化，肇致軍隊不像軍隊， 如何能因應詭譎多變的世局及戰爭風險！

簡言之，高層師心自用或民代關說的病象，必須及早袪除和匡正！ 如果不是靠「真本實力」升遷的將官多了，軍隊必然衰靡不振， 宛如「病羊」，如何能作戰捍衛國家？！而有權勢者關說多了， 官場或軍中風氣必然敗壞，則文不文、武不武，還談什麼民主法治？ ！遑言什麼國家正常化？！

如今類此的關說弊案實已非什麼「冰山一角」，而是觸目可見， 才是令人瞠目結舌！才是讓人憂心忡忡！是以，當局、國防部、 中央民代均須嚴肅面對和反省，從自身做起，並速謀改革解決之道， 才是正辦！