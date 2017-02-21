自由開講》沒有真相就沒有和解

◎鄧鴻源

台南市長賴清德2月18日出席「228事件70週年暨二二八228平反運動30週年紀念藝術展」他致詞說，有數萬人在二二八事件受害，但真正申請賠償的人只有2千多人，其中只有1百多人有照片」，顯示真相未完全呈現在台灣社會，許多人心中仍然有陰影與委屈。

確實如此，國民黨與蔣介石對台灣人民的屠殺與政治迫害，血跡斑斑，不容狡辯。其實他們對許多大陸人也是如此，如雷震、柏楊與殷海光等學者，還有許多被國民黨與蔣介石懷疑不忠的外省人，國民黨與蔣介石也是手段殘忍，人神共憤。這個邪惡政黨目前還在亂台，獨裁者銅像與肖像還是無所不在，尤其是有全世界最宏偉的中正廟，更有一些不肖台灣人與他們狼狽為奸，難怪許多人心中仍然有陰影與委屈。

沒有真相就沒有和解，沒有確定真兇就沒有轉型正義，豈可和稀泥？（記者洪瑞琴攝）

相較之下，德國的轉型正義值得我們借鏡，他們所有政府機關與學校不可能有希特勒銅像，紙鈔更不可能有他的肖像，任何模仿他政治圖騰的民眾都要受到法律制裁，何況是以前曾經參加大屠殺的幫兇，他們也是不遠萬里要將他們逮捕歸案判刑，以還給受害者公道。如不久前有位名叫艾希曼的納粹集中營管理員，縱使已經高齡九十幾歲，隱姓埋名多年，也要將他繩之以法，因為只有如此，才能掃除受害者內心的陰影與委屈。德國與以色列沒有因為它是下屬軍官而寬恕他，何況下令屠殺的上司？

令人不齒的是，一些可恥的國民黨人總是辯解說，二二八事件是日本浪人與台灣流氓勾結共產黨所為，真是胡說八道，倒果為因，真正原因是陳儀與柯遠芬等那些接收要員貪汙腐敗引起民怨所致，如同國民黨為何在大陸會潰敗的原因一樣，當年許多國民黨貪腐高官回到老家之後，個個成為土霸王，巧取豪奪，魚肉人民，無惡不作，以致盡失民心所致。當年蔣經國在上海「打老虎」，蔣介石也有手諭下令派兵來台鎮壓民眾，以及國民黨以前在大陸的所作所為等，均可為明證。

如今，由於國民黨歷年來的刻意操作，讓二二八事件只有受害者，沒有加害者，甚至故意誤導民眾，將受害者認定為加害者，實在可惡至極，顯示這個政黨毫無懺悔之意，值得社會大眾給予嚴厲譴責與唾棄。畢竟一個沒有是非的社會，獨裁者必將復辟，惡夢遲早重演，如同愛因斯坦所說：「凡是對不公不義冷漠者，就是獨裁者幫兇」。

飲水應思源，三十年前，如果沒有鄭南榕登高一呼，要求追究二二八真相，此事件將永遠成為禁忌的話題，國民黨將可以永遠欺騙台灣人民，台灣也不會有今日的言論自由。總之，沒有真相就沒有和解，沒有確定真兇就沒有轉型正義，豈可和稀泥？

（大學教授）

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