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自由開講》對二二八事件紀念日又將到的省思

2017-02-15 14:39

鄧鴻源

二二八事件紀念日又將到，可想而知，藍營人士會認為這是綠營的「提款機」，每年可藉此修理國民黨。有些藍營人士會說，如果沒有蔣介石與國民黨「保衛」台灣，台灣早就會被赤化，哪裡有今日的自由、民主與繁榮？
其實這是似是而非的謬論，畢竟當年包括台灣在內的所有日本的領土都在美國勢力範圍，中共敢侵略台灣嗎？孫立人將軍就曾說，蔣介石那些軍人都是殘兵敗將，如何打戰？蔣介石對台灣人只有屠殺與政治迫害，他有何貢獻？縱使有一點貢獻，又能彌補其殺人與迫害人的罪刑於萬一嗎？鄭捷殺了幾人就要被判死刑，蔣介石到底殺人多少人，為何至今還被歌功頌德，有道理嗎？
對於各機關學校的蔣介石銅像，有些人士說：「經過時間的風化，老蔣銅像已經成為活生生的台灣史教材，得以讓學子們更加體認到威權統治是怎麼一回事，進而更珍惜現有的自由；再者，校園裡的銅像已經成為我們這些中年人青春回憶的一部分，是成千上萬青澀故事的背景，拆了一尊銅像也就抹掉了一些青春印記。」筆者深表不以為然。
蔣介石銅像如果是歷史一部分，那麼以前日本留下的政治人物銅像哪裡去了？起碼八田與一銅像更悠久又比蔣介石偉大許多吧？蔣介石是否殺人元凶，歷史早已有公斷，從文件與受害人親身經歷可知。二二八事件的原因是陳儀等官員貪汙腐敗引起民怨所致，一些藍營人士卻故意說是部分台灣流氓、日本浪人與公產黨合作所致，可說胡說八道。蔣介石銅像如果是各機關學校財產之一部分，這樣的財產不要也罷。
保守如台師大門口之蔣介石銅像早已撤走，然而大學如成大、輔大、政大等，明星高中如建中、北一女、師大附中等校園內尚有蔣介石銅像，乃至於中正紀念堂內舉世無雙的蔣介石超巨大銅像，以及紙幣與硬幣上無所不在的蔣介石肖像，均顯示我國威權主義未除，民眾的奴化意識仍在，實在可悲。對於二二八受難者後代，真是情何以堪！看看德國是如何落實轉型正義，我們這樣的歷史教育及格嗎？我們的愚民教育又要何時才能終止？
輔大蔣介石銅像。（資料照，記者葉冠妤攝）
二二八基金會執行長楊振隆就說，各項證據顯示，蔣介石在二二八事件中難辭其咎，因為是他下令派兵來台鎮壓，遺憾至今尚未獲得官方認可。馬政府自然是不可能認可，以前扁政府時期，朝小野大，也無法做到，如今朝大野小的小英政府也做不到嗎？若無法認定誰是元凶，如何修改歷史教科書？又如何落實轉型正義？缺乏正確歷史教育，如何教育民眾鑑往知來，記取教訓，往前邁進？沒有落實轉型正義，獨裁統治的噩夢恐將重演。扁就是顯例，小英不知嗎？
總之，國民黨帶給台灣的災難至深且鉅，如年金、司法、黨產、教育，政府體制與國家定位等問題，不僅不公不義，也莫名其妙，讓社會擾嚷不安，讓年輕人看不到未來，也讓軍人不知為何而戰。換言之，腐敗的國民黨留下一堆爛攤子等待小英政府處理，小英不應辜負選民的期待，勇為改革。

（ 作者為大學教授

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