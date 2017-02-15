自由開講》對二二八事件紀念日又將到的省思

鄧鴻源





二二八事件紀念日又將到，可想而知，藍營人士會認為這是綠營的「 提款機」，每年可藉此修理國民黨。有些藍營人士會說，如果沒有蔣 介石與國民黨「保衛」台灣，台灣早就會被赤化，哪裡有今日的自由 、民主與繁榮？

其實這是似是而非的謬論，畢竟當年包括台灣在內的所有日本的領土 都在美國勢力範圍，中共敢侵略台灣嗎？孫立人將軍就曾說，蔣介石 那些軍人都是殘兵敗將，如何打戰？蔣介石對台灣人只有屠殺與政治 迫害，他有何貢獻？縱使有一點貢獻，又能彌補其殺人與迫害人的罪 刑於萬一嗎？鄭捷殺了幾人就要被判死刑，蔣介石到底殺人多少人， 為何至今還被歌功頌德，有道理嗎？

對於各機關學校的蔣介石銅像，有些人士說：「經過時間的風化，老 蔣銅像已經成為活生生的台灣史教材，得以讓學子們更加體認到威權 統治是怎麼一回事，進而更珍惜現有的自由；再者，校園裡的銅像已 經成為我們這些中年人青春回憶的一部分，是成千上萬青澀故事的背 景，拆了一尊銅像也就抹掉了一些青春印記。」筆者深表不以為然。

蔣介石銅像如果是歷史一部分，那麼以前日本留下的政治人物銅像哪 裡去了？起碼八田與一銅像更悠久又比蔣介石偉大許多吧？蔣介石是 否殺人元凶，歷史早已有公斷，從文件與受害人親身經歷可知。 二二八事件的原因是陳儀等官員貪汙腐敗引起民怨所致，一些藍營人 士卻故意說是部分台灣流氓、日本浪人與公產黨合作所致，可說胡說 八道。蔣介石銅像如果是各機關學校財產之一部分，這樣的財產不要 也罷。

保守如台師大門口之蔣介石銅像早已撤走，然而大學如成大、輔大、 政大等，明星高中如建中、北一女、師大附中等校園內尚有蔣介石銅 像，乃至於中正紀念堂內舉世無雙的蔣介石超巨大銅像， 以及紙幣與硬幣上無所不在的蔣介石肖像，均顯示我國威權主義未除 ，民眾的奴化意識仍在，實在可悲。對於二二八受難者後代， 真是情何以堪！看看德國是如何落實轉型正義， 我們這樣的歷史教育及格嗎？我們的愚民教育又要何時才能終止？

輔大蔣介石銅像。（資料照，記者葉冠妤攝）

二二八基金會執行長楊振隆就說，各項證據顯示，蔣介石在二二八事 件中難辭其咎，因為是他下令派兵來台鎮壓，遺憾至今尚未獲得官方 認可。馬政府自然是不可能認可，以前扁政府時期，朝小野大，也無 法做到，如今朝大野小的小英政府也做不到嗎？若無法認定誰是元凶 ，如何修改歷史教科書？又如何落實轉型正義？缺乏正確歷史教育， 如何教育民眾鑑往知來，記取教訓，往前邁進？沒有落實轉型正義， 獨裁統治的噩夢恐將重演。扁就是顯例，小英不知嗎？

總之，國民黨帶給台灣的災難至深且鉅，如年金、司法、黨產、教育 ，政府體制與國家定位等問題，不僅不公不義，也莫名其妙，讓社會 擾嚷不安，讓年輕人看不到未來，也讓軍人不知為何而戰。換言之， 腐敗的國民黨留下一堆爛攤子等待小英政府處理，小英不應辜負選民 的期待，勇為改革。



