自由開講》為何川普說「美國優先」？

◎ 路懷宣

為何川普的就職演說強調「美國優先」？原因就是民主黨的十六年是「華府優先」、「華爾街優先」、「猶太人優先」、以及「以色列優先」！間接造成美國弱化、經濟衰退、以及美國人民的貧困。

川普的就職演說強調「美國優先」。（照片來源：Bloomberg）

其實不只近十六年，早在二戰後，移民美國的猶太集團就逐漸掌控美國經濟，進而掌控美國政治、科技、媒體、文化及體育界。雖然猶太人只佔美國人口3%，卻掌控了70%的美國財富。

這些猶太人雖然也是美國人，但他們心中真正的祖國卻是以色列（與台灣某些人異曲同工？）。他們只把美國當成賺錢的基地，不擇手段地剝削與榨取美國及其他國家人民的血汗。

例如將信用很差的次貸包裝後大量販售，造成2007年的金融風暴，其開端的雷曼兄弟就是猶太人！但金融風暴卻沒有傷到這些猶太金融老鼠，反而是美國及全世界的投資大眾，以及美國國庫受傷慘重。

又如更早之前的美蘇冷戰，也是因為蘇聯史達林曾殺害超過三百萬的猶太人，所以當猶太人掌控華府後，就全力迫使美國政府與蘇聯對抗至今。

還有克里米亞半島問題，因為曾被將猶太教定為國教的可薩可汗統治過，因此當蘇聯解體後，克里米亞公投雖有超過97%支持回歸俄羅斯，但華府依然受到猶太勢力操弄而指責俄羅斯入侵，進而對俄展開制裁，結果又是讓華爾街的猶太人大撈一筆，卻讓世界經濟雪上加霜！

華爾街的猶太老闆與沙烏地阿拉伯合作，一面增產石油打壓油價，以打擊以石油輸出為主的俄羅斯，另一面卻在期貨市場作空大賺差價。這種作法不只讓俄重傷，也傷害了共和黨的德州油商，更因油價大跌造成消費金額下降，連帶讓美國經濟與房地產一蹶不振。

再加上過去十六年，以猶太人為主的大公司紛紛外移造成美國高失業率、歐巴馬縱容非法移民、歐氏健保又讓美國財政幾近崩潰…等，讓抑鬱很久的傳統美國人支持川普以為發洩，也是川普誓言要幹掉華爾街才能「收回美國」的最大原因。

可能有人會說川普的女婿就是猶太人，但庫許納的爸爸曾因民主黨的內鬥坐牢，也就是遭到民主黨內對手的陷害，因此庫許納才會堅定地支持川普，並成為川普與猶太集團的溝通窗口。

川普是否真能「讓美國再度偉大」？在經濟方面，如果川普真能讓製造業回歸，美國的經濟絕對能因此變好，世界也能因此受惠。美國與中國最大的不同，就是美國經濟變好，就會大量消費帶動全世界的經濟，但中國卻損人利己，靠大量輸出賺其他國家的錢讓自己變好。這也是中國無法帶動世界經濟，甚至讓世界經濟更差的主要原因。

美國經濟最重要的指標就是失業率，只要失業率降低，美國民眾就會大量消費，而且是以未來收入的信用消費，結果就是消費倍增，景氣當然就跟著變好。

製造業是否真能回歸美國？川普是商人非常清楚，製造業就是利之所趨，因此一定會利用國會過半的優勢，一面加重外國製造業各種稅賦，另一面對美國設廠者稅率優惠。只要利差夠大，就能讓製造業回歸，就能降低失業率，當然就能讓美國再度偉大！

此外，川普也一定會與俄國聯手，圍堵野心勃勃的中國。其一是美俄對抗可謂兩敗俱傷，只是好到利用期貨大賺石油差價的華爾街金融老鼠。其二是傳統基督徒的共和黨人對於害死耶穌的猶太人，本來就心存厭惡，因此川普上台後一定會趕走華府的猶太勢力，並與同樣信奉基督教，也同樣是白人的俄羅斯聯手，圍堵無神論而且是有色人種的中國。

雖然美俄聯手帶有種族歧視的意涵，但最重要的原因還是中國不只一再以不公平的經貿手段侵蝕美俄經濟，還在南海與東海大肆擴張威脅區域和平。

以上可知，目前的國際情勢對台灣利大於弊。在經濟上，台商在中國無利可圖就會出逃，台灣就不會再被中國經濟綁架。此外，因為台商不能再靠低廉的人力、土地與關稅生存，就會強化產品提升競爭力。其三台商將轉向投資美國，不但可加強台美關係，也讓台灣與美國因互利而一齊強大。

在外交上，不只台灣地位益形重要，也能與美、日、印、俄、澳等大國建立更緊密的關係，就更能扼止中國的侵略野心。

（作者從商，新北市民）

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