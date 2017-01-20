社論》把川普對台灣的利益極大化

台灣時間今天晚上，川普將成為美國第四十五任總統，包括來自台灣祝賀團的各方賓客群眾，參與就職盛典。從去年十一月初當選以來，川普透過專訪及獨樹一格的推特發文，對全球政經大局已產生莫大衝擊，連本週在瑞士達沃舉行的世界經濟論壇，到場講話的中國領導人習近平都不如川普的言行廣受矚目。川普時代來臨，對我國是挑戰也是機會，在經貿、安全及必然牽動的台美中關係，我國應把握變局，清楚自身基本目標，且借用美國學者的話，「把川普政府對台灣政策的利益極大化」。

從已知的公開談話，川普除了致力移民、減稅、就業、基本建設、投資美國、維持軍力等內部問題，外交及外貿是他關注的要項。在高舉「美國優先」、「讓美國再偉大」等大纛之下，川普矢志使美國外交和經貿改頭換面，他強調日韓歐應承擔更多軍費，國際多邊不如雙邊協議，經貿要公平交易，對歐盟興趣不大，也可能與俄羅斯交好；但最重要的，他把中國視為美國在全球利益最大的威脅。

正因如此，川普當選後與台灣總統蔡英文通電話，質疑「一個中國」政策，對中國操控匯率等不公平經貿做法嗆聲，指責中國偷走美軍在南海的水下無人潛航器。不僅川普本人如此，他的新政府團隊在其他議題見解未必一致，對中國持批判立場卻有志一同。將擔任國務卿的提勒森強調，中國不是可靠的夥伴，在東海、南海從事非法活動，竊取美國智慧財產，經貿承諾言而無信，美國應重申對台灣的「六項保證」及「台灣關係法」等保證。準國防部長馬提斯告訴國會，中國在南海的行為危害世界秩序，令美國盟邦不安。新任商務部長羅斯也指中國是全球保護主義色彩最重的國家，對自由貿易光說不練。

川普及其新團隊對中國的反感，有美國內部因素，也可歸因於中國自身作為。川普當選總統，得力於教會等保守派大力支持，就職大典他就邀請了六位宗教領袖祈禱；保守派一直對共產黨專政的中國不滿，迫害宗教自由最令他們厭惡。歐巴馬政府八年，以不得罪中國為能事，錯失遏制中國把南海內海化、在東海挑釁等行動，軍方特別看不下去；保守派大將波頓本週連續嚴厲批判中國好戰，危及美國在東亞核心利益，川普政府應重新審視過時的「一中政策」，都是例證。

另一方面，中國利用歐巴馬的軟弱，讓「一中政策」向中國的立場傾斜。它野心外露，從南海、經貿、金融、外交、軍事都挑戰美國，且企圖取而代之，讓川普難以接受。事實上，歐巴馬姑息的中國政策無以為繼，即令今天白宮新主人是希拉蕊，也會重新評估這一讓中國佔盡便宜的政策。實務上，為因應一個經濟動盪、難題叢生、對內嚴打嚴控、對外好戰的中國做準備，已見諸美國學界對川普的建議。

由於川普的商人出身，不少人在期待美國新政府對台灣友好的同時，也關切我國是否成美中談判的棋子。事實上，不僅川普強調「美國優先」，各國無不把自身利益擺在第一位，國際交涉常求取彼此利益最大交集。台灣居東亞戰略要地，與美國有民主人權普世共同價值，把台灣當籌碼換取中國讓步，嚴重傷害美國在東亞威信及關鍵利益，也違反美國法律的「台灣關係法」，為川普的教會等保守派支持者所不容，美國廣大且熱愛家鄉的台灣僑民或台美人社區也不會坐視。所謂「棋子」之說，因此是假議題。

我國因應川普時代來臨，務實之計是傾全力提升台美關係。在安全方面，以美國上月生效的「國防授權法」為起點，加強兩國高級將領與國防官員交流，增進軍事合作關係，提升軍備採購質量及技術轉移；波頓所提美國恢復在台灣駐軍，實務上有利美軍作戰及調度，也可列為努力目標。經貿方面，不論多邊的ＴＰＰ或雙邊的ＦＴＡ，我國在經貿自由化都必須加緊落實，川普強調公平貿易，美豬等外國食品進口，宜以科學及國際標準解決；至於美中貿易即將到來的衝突，我國必受中國拖累，也要有周全應變計畫。最基本的，爭取駐美代表處正名為台灣代表處，解除兩國高階官員互訪限制；讓台美關係實質增進，可為之事多矣。