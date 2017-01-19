自由限時批》川普用推特開啟治國新頁！

宋娣

川普明天就任美國總統，但他今天說，還會繼續推特（Twitter）。此為歷任總統罕見，亦無異開啟了治國新頁！（儘管歐巴馬亦為愛好者，然不如川普狂熱） 同時，川普還將打破白宮記者會，以主流媒體為主的慣例，納入非傳統（含網路）新聞人，包括新聞廣播節目脫口秀主持人、部落格作家、新聞網路媒體等（原欲將白宮新聞室移出，改到較大的行政大樓，尚在規劃之中。目前白宮新聞簡報室只有49個座位，採訪白宮線約有兩百名記者），朝更民主的方向努力，亦顛覆了往昔主流媒體獨領風騷的時代！

未來川普新政府預料將會擴大應用網路科技和網路媒體範圍，亦將使治國層面展開新的面貌，值得拭目以待。（美聯社）

在總統大選期間，不斷推特發文的川普，並強調，他在20日就職後，繼續推文。且表示：「我並不喜歡推文，我有其他事情可以做，無奈主流新聞媒體非常不誠實，所以推特，成了我唯一可以反制的管道。」 川普自去年11月贏得總統大選以來至今，仍不斷推文，內容經常是更正新聞或反擊批評者。即便主流媒體紛報導他的核心閣員在國會聽證會中與他的主張不一（部分有「斷章取義」之嫌），他可立馬駁斥媒體的「見縫插針」不實報導，因為他將是國家領導人、也為當事人，最清楚「事實」和「真相」！

基於大選期間主流媒體以偏差的民調或報導、評論，經常不實抹黑，甚或誣衊等，川普深受其害，就只有靠推特不斷發文澄清，以及諸多網路媒體的聲援，才得到選民的同情和支持，翻轉了選情，讓主流媒體包括紐約時報、華盛頓郵報、CNN、NBC等等都吃了大敗仗，亦大幅降低了公信力。 例如，首當其衝的是美國報業巨擘《紐約時報》，幾乎是對川普進行舖天蓋地的負面報導，諸多有違新聞倫理道德規範，致報份大跌、財務虧損，自食苦果。

《紐時》近日更宣佈，今年將調整經營策略，裁減紙本編輯部預算及精簡人事，以因應媒體在數位時代的劇變，並充實網路新聞的編採工作；在此同時，《紐時》也將額外投資五百萬美元（約一億五千七百萬台幣），對即將上台的川普政府做更多正確報導，善盡「第四權」監督職責，以重振聲譽！況且《紐時》的競爭對手《華盛頓郵報》在新老闆、網路零售巨擘「亞馬遜」創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）帶領下，因加強網路新聞投資，目前亦已轉虧為盈，更使得《紐時》引以為鑑！

美國「皮優研究中心」（Pew Research Center）的2016年報告就指出，美國數位廣告支出總和，包括社群媒體、搜尋引擎，以及其他類型網站的數位廣告支出，與同期相比增長約20%，接近600 億美元。此一增長率高於前兩年。與此同期的報業預算正在縮水，並不時傳出裁員的消息。皮優指出：「與一年前相比，數位廣告營收中更大的一塊蛋糕，即 65%，被五家科技公司所佔有。這些公司都不是新聞機構，但其中一些公司，包括 Facebook、Google、Yahoo 和 Twitter，正在將新聞集成至它們的產品。」顯然數位網路的發展，正在方興未艾之中！

簡言之，川普就任美國總統後，不只是當「推特總司令」，他自己也扮演了「新聞傳播」和「傳播新聞」的「中央廚房」角色；此對新聞從業人員自是一項嚴峻的挑戰，因為旁人報導川普，反不如川普本人的報導具「真實性」！一旦有錯，迅即貶損公信力！而他的治國主張和政策，亦將透過網路，直接訴諸人民，直接與人民溝通，復透過數位科技的匯流，易匯整為具體可行的政策內容，其效率和成敗，幾乎是立竿見影！

此將不僅影響全美，也影響全世界！ 至於網路駭客或假新聞充斥等問題，今後也勢將有新科技的防制作為，像川普的國安團隊核心成員泰半是網路高手，包括白宮首席策士兼高級顧問的「星際黑武士」巴農（Steve Bannon），還曾擔任布萊巴特（Breitbart）新聞網站執行董事長；而新任白宮顧問、川普長女婿的賈里德·科瑞·庫許納（Jared Corey Kushner），亦曾經營網路媒體『紐約觀察員（New York Observer），熟悉網路經營和運用。諸此，未來川普新政府預料將會擴大應用網路科技和網路媒體範圍，亦將使治國層面展開新的面貌，值得拭目以待。