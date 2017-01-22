故事》【台語原來是這樣】年底到了大餐好多，「打牙祭」的台語怎麼說呢？

年底到了！你吃過尾牙了嗎？你可能會知道尾牙台語該怎麼說，但「打牙祭」的台語你知道要怎麼說嗎？

粉紅色小屋



「今仔來食好料，來拜咱的牙槽王。」家人這樣說。

還記得小時候第一次聽到「拜牙槽王」（pài gê-tsô-ông）時，一頭霧水，應該說這幾個音節分別拆開來都懂，「拜」、「牙槽」、「王」，但全部組合在一起時，就完全沒頭緒。我想有不少詞彙都是這樣，也不只限於台語吧？

當時問了大人，得到的答案也就是祭五臟廟、打牙祭。

聽到「祭五臟廟」一詞，幼時記憶是似懂非懂，但當時聽到「打牙祭」又更是一頭霧水了，後來經一番解釋後，才知道是吃了一頓好料、大快朵頤的意思。

（圖源自於網站）

我們成長過程中，當時學校還沒有台語課程，有不少台語詞彙也就這樣東拼西湊、透過生活經驗吸收而來，回過頭以這個經驗來看，當時除了學到了台語「拜牙槽王」一詞，也反過來增加了國語詞「打牙祭」，透過生活經驗增加的詞彙，印象深刻，要忘也忘不了。

無論是「拜牙槽王」或是「打牙祭」，這個「牙」不能不提到每年年末，各大公司行號會陸續登場的「尾牙」傳統。

現在大家都知道「尾牙」是什麼，但其實還有所謂的「頭牙」。

傳統上的「頭牙」為農曆 2 月 2 日祭祀土地公的誕辰，而「尾牙」則是在12月16日這一天，這樣的祭祀活動都稱之為「做牙」，而這兩天分別在年首與年末的「做牙」都會擴大舉辦的很盛大。

譬如「頭牙」傳統上會捲「潤餅餄」（jūn-piánn-kauh），也就是「春捲」，「餄」字有夾進、捲入的意思，或是成卷狀的食物，而將所有食材包括花生粉捲在一起的春捲，象徵著將鈔票成捆捲起的吉祥意義，也是迎接新的一年象徵食物。而年末的「尾牙」在傳統上則吃「刈包」（kuah-pau），因為刈包造型像是錢財裝到滿出來的錢包，也是有吉祥的意義在。

過去在這兩天除了吃這些傳統付予吉祥意義的食物外，也會因祭典有不少額外的食物加菜，所以後來也把「做牙」之後的大快朵頤，稱之為「打牙祭」，台語則說「拜牙槽王」。

現在的尾牙，多半是公司行號為了犒賞員工一整年的辛勞，會在這一天舉辦大型活動甚至抽獎，成為一個固定且持續因應時代變遷更新的傳統。而現在只要平時吃到好料就可以說「打牙祭」或「拜牙槽王」，倒也不限於「做牙」的時候。

寫到這裡，身在台南的我，現在也該起身離開電腦外出覓食，去拜一下我的「牙槽王」囉！

本文經授權轉載自故事 【台語原來是這樣】年底到了大餐好多，「打牙祭」的台語怎麼說呢？