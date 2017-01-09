東亞漫遊》韓國的咖啡文化（二）：從奢侈品到日常必需品

咖啡在韓國超過百年歷史，始自一場戰爭與改革，而咖啡從貴族飲品到成為大眾化飲料，也與一場戰爭有關。

何撒娜／東吳大學社會學系助理教授

韓國電影 「咖啡」講述了1896年朝鮮國王高宗逃到俄國使館躲避日本，其後並差點被人用咖啡毒殺的故事。（圖：網路）

咖啡進入韓國的歷史已經超過百年，史書上有記載的第一位喝咖啡者是朝鮮李氏王朝第25代君主高宗李熙。高宗李熙在位的時間，正好是朝鮮半島最混亂的一段時間。19世紀末，日本和俄國相繼敲開了朝鮮的大門，列強威脅，李朝風雨飄搖危在旦夕。到了甲午戰爭後，為了減少日本在朝鮮的影響力，高宗李熙倒向俄國，俄國的勢力因此不斷在朝鮮擴大。對此，親日的勢力感到非常不安，於是發動了政變殺害閔妃，高宗也被迫躲到俄國公使館避難。

在俄國公使館的日子裡，高宗漸漸愛上了喝咖啡。

高宗李熙在住進俄國使館避難之後幾乎被軟禁了起來，俄國人斷絕了其與外界的一切聯繫，只有親俄派的幾個大臣以及在俄國使館的工作人員可以接觸到他。在使館生活的一年間，俄領事有德國血統的小姨子安托瓦內特·桑塔格（Antoinette Sontag）為高宗沖泡了這種來自西方的飲品。

1897年2月，高宗李熙回到慶運宮（也就是現在的德壽宮），想開啟朝鮮的改革，提倡全面學習西方。而他在俄國使館避難期間愛上的咖啡，也在這段時間裡被引入韓國。

韓國歷史上第一位咖啡上癮者朝鮮李氏王朝高宗。

德壽宮靜觀軒。

高宗皇帝迷戀上咖啡的味道，因此返宮之後，特別在德壽宮內後院山坡上建了一座結合韓國傳統風格和西洋風格的建築物，取代了當時宮殿後院亭子的功能，命名為「靜觀軒」，也就是「靜靜俯視宮殿」的意思。高宗常在這裡喝咖啡，也在這裡接待外交使節和舉行宴會。這裡是高宗皇帝和咖啡結緣的地方，也讓高宗差點因為咖啡而被毒殺。

高宗平日享用咖啡的德壽宮靜觀軒，也差點在這個地方被熱愛的咖啡毒殺。

高宗皇帝搬到德壽宮的那一年（1897）十月，宣佈正式改國號為大韓帝國， 同時把那天也定為自己的生日。而在次年（1898）高宗皇帝的生晨萬壽節當天，就在靜觀軒裡發生了咖啡毒殺事件。

當時有一位名叫金鴻陸的人，本是在咸鏡道的翻譯官，是當時朝鮮時代唯一可以翻譯俄羅斯語的人，所以得到高宗皇帝的鍾愛和賞識。就因為懂得俄羅斯語這一點，金鴻陸一朝得志飛黃騰達後開始起了私心，利用作為俄羅斯語翻譯官的便利開始壟斷國政，並在韓國和俄羅斯的貿易中貪了不少錢財，後來因為貪贓枉法被判流放到全羅南道。金鴻陸因為被判流放，竟然想要用鴉片來毒殺高宗皇帝，因此賄賂宮廷裡的御廚，在煮咖啡的時候，把鴉片放進咖啡裡呈了上去。高宗皇帝喝了一口就吐了，沒有發生大礙，結果所有參與投毒者都被判處絞刑。

種種因素影響之下，使得高宗對人的戒心很重，前面提到的安托瓦內特·桑塔格這位有著德國血統的俄國小姐，特別受到高宗高度的信任。高宗在景福宮居住之時，桑塔格就已經受到高宗的信任，被允許進入宮中給他和閔氏烹飪西餐。在咖啡毒殺事件之後，更是受到高宗的信任，專責服侍高宗皇帝喝咖啡。桑塔格被賞賜屬於王室位於今天首爾貞洞梨花女高舊址的土地，在此建造了二層樓的建築物，稱為Sontag hotel，並在此販賣西餐與咖啡，這就是韓國的第一家咖啡屋。

Sontag hotel （桑塔格飯店）是韓國的第一家咖啡屋，坐落在今天的貞洞梨花女高舊址，由深受高宗信任的俄國女子桑塔格獲得王室特許之後經營。

那個時期，哪些朝鮮人在喝咖啡？

彼時李氏王朝整個社會、尤其是上流社會的貴族們對於西方的科技和文化並不會抗拒，而是抱持著一種好奇的態度。像高宗這樣只在宮殿裡出入的皇室成員，咖啡就是他們的標準配備。慢慢的，咖啡在李朝的上層社會中流行開來，被認為是象徵有品味、有地位、有財力的「貴族飲品」，很多權貴、富豪，政客、商人、藝術家以及知識分子，都漸漸地迷上了這種象徵身份的歐洲舶來品。咖啡館一時間成為了當時朝鮮上流社會的社交圈和名利場。為此，當局在很多比較有名的咖啡館佈了不少眼線，專門監視那些泡咖啡館的常客。

咖啡是由俄羅斯傳播到了韓國，但是日本也在某種程度上對韓國的咖啡傳播起到了歷史性的作用。

韓國被日本殖民後，留在韓國的日本人將他們的「喫茶店」開在了首爾的明洞，開始販賣咖啡。但是咖啡作為一種新的文化形式，還是不被廣為認可的。當時在首爾的茶座主要集中在明洞、忠武路、小公洞一帶，中路一帶只有一兩家，其數量屈指可數。其中進出的客人大多都是高層官僚或是被西方文化影響的年輕人，與大眾距離甚遠。

1927年韓國電影導演Lee gyongsun開了第一家叫KAKADUE的茶座，由於日本文化政策的影響，音樂茶座也隨之出現開來。茶座不僅播放著貝多芬交響曲、詩曲等，更成為那些尋找國家復興氣息的文人雅士聚集地。

1927年韓國電影導演Lee gyongsun開設的KAKADUE茶座復原圖。（www.cacadew.com）。

1950年代韓戰讓咖啡開始大眾化。

韓戰期間，美軍介入韓半島戰事以後，也帶來了即溶咖啡等西方貨品，咖啡成為黑市上的搶手貨，大量的咖啡從美軍基地非法流向市場。60年代末，咖啡在黑市的交易量之大，迫使當時的政府為了減少稅收和外匯損失，不得不專門設立了正式的咖啡交易市場。「東西食品有限責任公司」成為當時第一家合法的咖啡貿易公司，但是當時咖啡還是奢侈品，不是很普及，咖啡市場也相當的混亂。

到了70年代，咖啡開始廣為城市的中產階級人群所接受，從此咖啡隨著韓國經濟的快速發展很快的步入了平常百姓家，成為一種生活方式的象徵。咖啡消費也呈多元化的趨勢，市場需求量也越來越大，儘管如此，當時最主要的產品還是即溶咖啡。

進入90年代，1988年的韓國漢城奧運會帶動了當地咖啡業的發展，大量的咖啡店和連鎖咖啡店在此時出現。最早的現代咖啡店是一家名叫Jardin的咖啡店，開業於1988年，位於首爾的狎鷗亭洞，之後出現了很多有名的咖啡店，例如Dotuor，Herzen，Arz，trendy，Jezzanin，nice day，1330，nandarang等。

當時咖啡館明亮、乾淨而時尚的內部裝飾吸引了很多年輕人，咖啡館成了很多年輕人聚會的地方。在1999年，第一家星巴克在梨花女子大學附近開業，並很快地在韓國很多地方開設了分店，象徵了韓國的咖啡文化進入一個新的時代。

在1999年，第一家星巴克在梨花女子大學附近開業，並很快地在韓國很多地方開設了分店，象徵了韓國的咖啡文化進入一個新的時代。