博硯「說」法》家父長下的菸害防制法

國家的政策必須要有一致性，一方面要「吸菸救長照」，另一方面又禁止吸菸者吸菸，在吸菸一事上，如果認為煙草業不應該存在，不是應該全面性禁止嗎？何以讓人民可以接觸呢？

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

隨著台灣人口的老化，長期照護的問題成了過去一年立法院討論的重點。關於長照財源，衛福部原規劃利用菸捐的方式來籌措，此舉在各界有違特別公課設置功能的批判下，又改為由菸酒稅籌措，不管是菸捐還是菸稅，最終都是由吸菸者來負擔，也因此，有吸菸救長照之說。

就在日前，衛福部宣布將大幅修正《菸害防制法》，強化管制。

衛福部日前宣布將大幅修正《菸害防制法》，強化管制。（資料照，路透）

修正說明中，衛福部指出「菸害在臺灣每年造成至少二萬人死亡，對個人、家庭與社會傷害至鉅。」但這個「至少二萬個人死亡」到底怎麼統計出來了，衛福部並沒有說明，又，衛福部菸害防治資訊網指出「國人十大死因大都和吸菸有關，包含癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等。每年至少有兩萬人死於菸害，平均每25分鐘就有1人因菸害而失去生命。」照這個說法，癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等可能都是吸菸引起的；但又依據衛福部的統計資料，104年十大死因以慢性疾病為主，死亡率依序為（1）惡性腫瘤（2）心臟疾病（3）腦血管疾病（4）肺炎（5）糖尿病（6）事故傷害（7）慢性下呼吸道疾病（8）高血壓性疾病（9）腎炎、腎病症候群及腎病變（10）慢性肝病及肝硬化。

到底上列10點哪一項和吸菸有關呢？衛福部隨便開口就將因果關係給接上了，但這樣科學嗎？

不過，香菸對人體的危害，倒也不用衛福部來跟我說明，要問的是，衛福部這次的修法能否達成目標？

此次修法中一個很大的改變就是將電子菸納入管制，電子菸是否應該管制，一直有著不同的聲音，電子菸有無幫助戒菸的正面效果，誰都不敢說，但是可以確定的是，電子菸不同於香菸，要採行相同的管制標準，在合法合憲上還有很大的問題。

電子菸不同於香菸，要採行相同的管制標準，在合法合憲上還有很大的問題。（記者俞肇福攝）

另外，這次的修法中，還把酒吧、夜店、雪茄館列入禁煙的場所；關於餐廳吸煙的問題，除現有條文規定外的但書：「但於該場所內設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室、半戶外開放空間之餐飲場所、雪茄館、下午九時以後開始營業且十八歲以上始能進入之酒吧、視聽歌唱場所，不在此限。」也被修改掉了。此舉引起譁然，有關禁菸場所與吸菸區的問題，現行法規規定即已有高度的合憲性疑慮。筆者曾撰文指出，營業自由是憲法保護的基本權，此點與健康權的保障相同，營業自由甚至還優於健康權，由憲法明文規定保障。

必須再次強調，人民是先有基本權利，權利的產生甚至早於國家，否則我們不需要說「天賦人權」。在這樣的權利下，國家僅能針對特定的公益性事由在必要的情況下加以限制，所以我們合理化禁止人民吸煙，是為了保障其他人民的健康，但是如果超出這個範圍，就無法得到正當性。而手段也要合於比例，國家不能舉著公益大旗，隨意介入人民的生活中，否則今天禁止人民吸煙，明天是否又為心血管疾病禁止人民吃肉。況且，國家的政策必須要有一致性，一方面要「吸菸救長照」，另一方面又禁止吸菸者吸菸，在吸菸一事上，如果認為煙草業不應該存在，不是應該全面性禁止嗎？何以讓人民可以接觸呢？

如果這樣的邏輯成立，想像一下，如果國家認為槍枝是危險的，卻不禁止槍枝買賣，只是禁止槍枝的使用時間，豈不荒謬？