自由開講》各項改革實刻不容緩

◎鄧鴻源

少子化影響，明年多所大學系所將減招，對此學界、民團認為，應制定專法處理大專院校退場問題，確保教師工作權，否則大學教師流浪事件將層出不窮。



永達技術學院退場後，未處理教師問題，有休閒管理科系教授，在民宿當櫃台人員；更有電光博士返鄉種香蕉，形成人才浪費。不久前也有兩千五百位博碩士生參加只要有高中畢業就可以考的郵政特考，這不是「大材小用」或教育資源的浪費嗎？

少子化影響，明年多所大學系所將減招，對此學界、民團認為，應制定專法處理大專院校退場問題。（翻攝自教育部網站）

長久以來，許多年輕人畢業後，首先只想到如何找到一個「薪優、工作輕鬆、離家又近」的工作，最好是「三師」或當捧「鐵飯碗」的公務員，缺乏創新思維，更甭說遠大的志向。有志氣的台大生又如何？虐殺女友與動物者有之，上網募款支持他們登山以訓練所謂領導能力也有之，更多畢業生高不成低不就，做事不敬業，做人不誠實又心高氣傲，如何有競爭力可言？



話雖如此，政府的施政能力也是關鍵。前八年來馬政府無法為年輕人創造有利的求職或創業環境，以致待遇每況愈下，主要原因就是學生從小沒有培養獨立思考與實作的能力，無論是學校或家庭，都把學生當作「媽寶」，需要老師與教官的照顧與呵護，久而久之，養成安於現狀與不求上進的苟安心態。



也由於黑箱課綱不重視批判性思考，只要求學生死背教科書的教條，所以學生長久養成懶得思考的習慣，也不會質疑教科書裡的答案是否正確，更不會質疑為何全國各地機關學校有眾多法西斯的威權圖騰？為何國民黨黨歌可以當國歌唱？為何國旗中有國民黨黨徽？以及我們明明叫台灣，為何國號卻叫做中華民國？還有二二八與美麗島事件是怎麼回事？誰該負責？因此才會發生光復高中的納粹Cosplay變裝秀，遺笑國際社會。



長久以來，國民黨政府只重視考試，讓軍公教人員擁有別人沒有的優惠待遇與福利，所以許多人都嚮往軍公教，尤其是公教人員，多半是「錢多、是少、離家近」，基層人員隨時可以「摸魚」，高層人員除了「摸魚」外，也常有「紅包」可拿，做事則常是得過且過，政府也沒有一套淘汰機制，以致爛泥巴一堆。加上盲腸單位也一堆，每年耗費公帑驚人，使得國債日益高漲，年輕人負擔日加重，福利更是比軍公教少得可憐，所以許多找不到工作的年輕人，只好遠到他國當外勞，或者從是參加債騙集團，這就是國民黨給我們的「德政」。



耶魯大學校長理查德·萊文（Richard Charles Levin）曾說過：教育的核心是培養學生批判性獨立思考與表達的能力，並為終身學習打下基礎。我們許多大學卻拼命教一些沒有用的專業知識，也沒有培養學生批判性獨立思考與表達的核心能力，許多學生畢業後又往往不再學習，又如何與人競爭？



解決之道就是，加緊進行年金與教育改革，前者應力求公平合理，後者應以啟發式取代灌輸式，並重視技職教育，如技術人員的待遇與福利絕對不能輸給公教人員。此外政府組織應大幅精簡，並設立一套有效的淘汰機制，平時上班努力且表現優異者，格外拔擢，反之，不努力、喜歡「摸魚」或貪污者，應及早讓他們滾蛋，讓更優秀者取而代之，新加坡正是如此，所以其行政效能舉世稱讚。



他山之石，可以攻錯。眾多博士成為流浪搏士，無疑是教育資源的浪費，值得國人省思，各項改革實刻不容緩。

（大學教師）

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