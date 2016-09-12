魔幻拉美》玻利維亞女人頂上的紳士帽

一向以保留傳統語言及文化為榮的原住民，其穿戴文化在二十世紀初產生變形，尤其一頂英國紳士帽竟然翻轉了原住民女人的審美觀，為安地斯山區添增興味！

陳小雀

初次抵達玻利維亞的觀光客，目光一定會停留在此地原住民女人的打扮上：一襲耀眼的傳統衣裙，一頂與身材不成比例的英國圓頂硬禮帽（bowler hat／bombín），一件綴有流蘇的長披肩，如此混搭風，蔚為流行一世紀之久，成為玻利維亞高原上最迷人的人文風光！

一襲耀眼的傳統衣裙，一頂與身材不成比例的英國圓頂硬禮帽，一件綴有流蘇的長披肩，如此混搭風，蔚為流行一世紀之久，成為玻利維亞高原上最迷人的人文風光！（dancingnanter.wordpress.com/2012/08/01/jungleschmungle/）

據信，這款圓頂硬禮帽係由英國人愛德華．寇克（Edward Coke，1824-1889）於1849年設計，融合了上流社會的大禮帽與中低階層的毛氈帽，由於材質較絲綢便宜，又便於清洗，再加上硬殼帽筒製法，男士騎馬穿越樹林時，可保護頭部避免遭矮樹枝打傷，因而深獲英國中上階級男士的喜愛。

爾後，圓頂硬禮帽流行至美國西部，成為歐美時下最受歡迎的帽子，從日常生活到戲劇服裝造型，無處不見。1920、30年代的幽默劇演員勞萊（Laurel）與哈台（Hardy）即曾戴上這款禮帽；英國喜劇泰斗卓別林（Charlie Chaplin，1889-1977）的諧星造型，也在小禮帽的襯托下愈顯獨特；由文學作品改編的電影《哈利波特》（Harry Potter）其中魔法部部長康尼留斯．夫子（Cornelius Oswald Fudge）這個角色，也以同款小禮帽留下深刻的銀幕造型。

這款紳士帽於1960年代在英國逐漸式微，僅在某些傳統儀式尚可窺見，同時也不再流行於今日的美國時尚圈。然而，圓頂硬禮帽卻跨越時空與性別的藩籬，流行於玻利維亞的原住民部落，而且歷久彌新，除了男性使用之外，更成為女性不可或缺的服飾，搭配五顏六色的圓裙，乍看之下，雖頗不協調，但別有一番風情。

《哈利波特》中，魔法部部長康尼留斯．夫子，也以同款小禮帽留下深刻的銀幕造型。（harrypotter.wikia.com）

玻利維亞人口近一千一百萬，除了白人與混血族群外，原住民族占總人口數55%，其中，克丘亞（quechua）族占30%，艾伊瑪拉（aymara）族則有25%，分布在海拔三、四千公尺的安地斯山區裡；另有少數的瓜那尼（guaraní）族，約四萬餘人，散居在東南部省分。安地斯山區的族群本就善於紡織，以羊駝毛所織成的斗篷、披肩、毛衣及毛帽，十分保暖，極適合在日夜溫差大的山區使用。

在前哥倫布時期的原住民部落裡，帽子被視為榮耀與權力的表徵，也代表智慧，因此，酋長及德高望重的長者均戴上帽子，象徵有能力發號施令或統領軍隊。一向以保留傳統語言及文化為榮的原住民，其穿戴文化在二十世紀初產生變化，尤其一頂英國紳士帽竟然翻轉了原住民女人的審美觀，為安地斯山區添增興味！

1920年代，英國工人紛紛赴玻利維亞，以興建鐵路為生，同時引進使用圓頂硬禮帽的習慣。據說，某次從英國進口的帽子尺寸太小了，商人為了不浪費，將帽子轉送給當地原住民女人。另有一說，一個義大利帽子商從歐洲進了一批帽子到玻利維亞，本想藉機大發利市，沒想到進口的帽子並非男性喜歡的穩重黑色，而是乏人問津的褐色，商人靈機一動，改稱那是「女帽最新款式」，意外引領風潮。還有一說，某個義大利商人因屯積太多商品，轉而賣給原住民婦女，並誇說戴上這款帽子有助於生兒育女，令婦人趨之若鶩。

無論是克丘亞婦女抑或艾伊瑪拉女人，即便兩族的傳統服飾不同，但均將圓頂硬禮帽視為必備品，深信戴上這款帽子可以提升婦女的社會地位。（www.emaze.com）

圓頂硬禮帽在安地斯山區引發流行的真正原因已不可考。無論是克丘亞婦女、抑或艾伊瑪拉女人，即便兩族的傳統服飾不同，但均將圓頂硬禮帽視為必備品，深信戴上這款帽子，可以提升婦女的社會地位。有些地區，帽子的穿戴方式並透露玄機，悄悄釋出婚姻狀態或社會地位等訊息。發展至今，玻利維亞婦女的頂上美學蔚成獨特的流行體系，並風靡至秘魯、哥倫比亞等地。至於帽子顏色，不再局限於傳統的黑色，深褐色、土黃色、鐵灰色等均十分普遍。在重要場合上，婦女甚至會在帽子上裝飾金鍊、緞帶、貼花等飾品，無不展現巧思。

無心插柳柳成蔭，昔日的紳士帽成為玻利維亞最魅人的頂上美學，也是最具民族風的絢麗服飾！