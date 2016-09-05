魔幻拉美》喜劇泰斗康丁法拉斯：墨西哥的卓別林

他的名字，是墨西哥影壇永遠的記憶，被收錄在西班牙皇家辭典，也被鏤刻在好萊塢星光大道第1722號的星形獎章上，喜劇泰斗康丁法拉斯有墨西哥的卓別林之稱。

陳小雀

靈活雙眼，逗趣表情，滑稽八字鬍，墨西哥喜劇泰斗康丁法拉斯（Cantinflas，1911-1993），在拉丁美洲幾乎無人不知、無人不曉，甚至揚名國際影壇，於1956年以《環遊世界八十天》（Around the World in 80 Days），奪得金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角。

墨西哥喜劇泰斗康丁法拉斯（左）以《環遊世界八十天》拿下金球獎喜劇類影帝，並在當時成為全球片酬最高男星。（圖：截自電影《環遊世界八十天》）

本名馬利歐．莫雷諾（Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes），出身墨西哥城的一個貧窮家庭，早年有意非法移居美國，不成轉而從事拳擊手、服務生等工作，並在小劇團、馬戲團跑龍套。十六歲時，為了從軍而謊報已滿二十一歲，父親提出生證明後退役。1930年代，在演藝圈闖出名號，演活了小人物，成為頗受歡迎的喜劇演員。1936年，以《甜心別欺騙自己》（No te engañes corazón）初次登上大銀幕，自此，主演了四十九部電影，被公認為天才型諧星，而有墨西哥的卓別林之稱。

至於「康丁法拉斯」這個藝名的由來，有幾個說法。一般皆認為，「康丁法拉斯」源自某齣戲的角色名字。他本人則在電視訪談中表示，當初為了不讓父親發現他從事演戲工作，而取一個不具任何意義的藝名。另有一個穿鑿附會的傳說是，他在一次演出時因忘詞而脫口說出「康丁法拉斯」，雖然頗為「無厘頭」，卻娛樂性十足，觀眾於是稱他「康丁法拉斯」。

1936年，康丁法拉斯以《甜心別欺騙自己》初次登上大銀幕，自此主演了四十九部電影，被公認為天才型諧星，而有墨西哥的卓別林之稱。（圖：《甜心別欺騙自己》海報）

康丁法拉斯得以虜獲觀眾的心，可歸功於他口白與韻白並用。在口白方面，他善用俚語及庶民語言，引起大眾共鳴。為了吸引觀眾的注意力，他增加韻白部分，拖長字音，強調旋律和節奏變化。此外，他以逗趣台詞嘲諷政治人物，影射社會的不公不義，不時為底層人民發聲，也頻頻向女性觀眾傳情示好，無不逗得觀眾哈哈大笑。

1950年代，他改變戲路，儼然時運不濟的落魄貴族，雖然流落街頭但仍保有一顆善良的心。無論是遊民抑或市井小民，均扮演得唯妙唯肖，且不失幽默。換言之，一旦上了戲，西班牙流浪漢小說中的人物、莫里哀（Molière，1622-1673）戲劇裡的伶俐僕人、《匹克威克外傳》（The Pickwick Papers）裡的機靈旅伴，頓時有了生氣而走出文本。銀幕中的他，以「康丁法拉斯」式的服裝打扮引起轟動，除了長袖上衣、鬆垮長褲、領巾及帽子外，並在肩上披著一條布，彷彿披在時下流行的「軋別丁」，再套上比自己實際尺寸還大一號的舊鞋。

銀幕中的他，以「康丁法拉斯」式的服裝打扮引起轟動，脖子上的披巾更成為個人標誌。（www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-cantinflas-review-20140829-column.html）

康丁法拉斯活躍於影壇逾半世紀，「康丁法拉斯現象」不僅席捲墨西哥及其他西班牙語國家，多部影片被配成英、法等外語，在全球發行，西班牙皇家學院更在1992年將「Cantinflas」收錄於皇家辭典，除了指稱他本人之外，尚有「逗趣但毫無邏輯」之意，另外還新增了動詞「cantinflear」和形容詞「cantinfleada」，用於描寫「說話方式毫無邏輯」，及「行事如康丁法拉斯一般」，再再顯示這位墨西哥諧星的魅力與影響力。根據社會學學者的研究，「康丁法拉斯現象」反應出墨西哥中產階級的幽默，突顯庶民階級與達官貴顯之間的不同。

本名張錫圭的台灣藝人康丁（1936-2011），其外型極富喜感，再加上八字鬍，與康丁法拉斯頗有相似之處。據信，「康丁」這個藝名係由魏一舟導演所取，是否源自康丁法拉斯雖然不得而知，但從康丁早期的銀幕造型，或多或少可窺探出模仿線索。以《康丁遊台北》為例，劇中主人翁靠著補破傘的手藝從外地來到台北尋親，在花花世界中仍保持樸實性格與高貴人性。小人物大道理的劇情顯現出當年台灣觀眾的喜好和價值觀，正如康丁法拉斯迎合墨西哥觀眾投其所好。

早期台語男星「康丁」的藝名是否取自「康丁法拉斯」不得而知，但其在成名作《康丁遊台北》的角色造型和設定，確實和康丁法拉斯不謀而合。（www.tfi.org.tw/news-info.asp?N_ID=257）

康丁法拉斯菸不離手，一天至少抽三包菸，晚年罹患肺癌，而於1993年去世。他的名字，是墨西哥影壇永遠的記憶，被收錄在西班牙皇家辭典裡，也被鏤刻在好萊塢星光大道第1722號的星形獎章上。

康丁法拉斯菸不離手，一天至少抽三包菸，晚年罹患肺癌，而於1993年去世。（438424cd093f86f0c7e0-2cd4f1b3b970cf6c05d6a60490c230b4.r88.cf2.rackcdn.com/cantinflas_g.jpg）