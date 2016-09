魔幻拉美》喜劇泰斗康丁法拉斯：墨西哥的卓別林

他的名字,是墨西哥影壇永遠的記憶,被收錄在西班牙皇家辭典,也被鏤刻在好萊塢星光大道第1722號的星形獎章上,喜劇泰斗康丁法拉斯有墨西哥的卓別林之稱。

陳小雀

靈活雙眼,逗趣表情,滑稽八字鬍,墨西哥喜劇泰斗康丁法拉斯(Cantinflas,1911-1993),在拉丁美洲幾乎無人不知、無人不曉,甚至揚名國際影壇,於1956年以《環遊世界八十天》(Around the World in 80 Days),奪得金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角。

墨西哥喜劇泰斗康丁法拉斯(左)以《環遊世界八十天》拿下金球獎喜劇類影帝,並在當時成為全球片酬最高男星。(圖:截自電影《環遊世界八十天》)

本名馬利歐.莫雷諾(Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes),出身墨西哥城的一個貧窮家庭,早年有意非法移居美國,不成轉而從事拳擊手、服務生等工作,並在小劇團、馬戲團跑龍套。十六歲時,為了從軍而謊報已滿二十一歲,父親提出生證明後退役。1930年代,在演藝圈闖出名號,演活了小人物,成為頗受歡迎的喜劇演員。1936年,以《甜心別欺騙自己》(No te engañes corazón)初次登上大銀幕,自此,主演了四十九部電影,被公認為天才型諧星,而有墨西哥的卓別林之稱。

至於「康丁法拉斯」這個藝名的由來,有幾個說法。一般皆認為,「康丁法拉斯」源自某齣戲的角色名字。他本人則在電視訪談中表示,當初為了不讓父親發現他從事演戲工作,而取一個不具任何意義的藝名。另有一個穿鑿附會的傳說是,他在一次演出時因忘詞而脫口說出「康丁法拉斯」,雖然頗為「無厘頭」,卻娛樂性十足,觀眾於是稱他「康丁法拉斯」。

1936年,康丁法拉斯以《甜心別欺騙自己》初次登上大銀幕,自此主演了四十九部電影,被公認為天才型諧星,而有墨西哥的卓別林之稱。(圖:《甜心別欺騙自己》海報)

康丁法拉斯得以虜獲觀眾的心,可歸功於他口白與韻白並用。在口白方面,他善用俚語及庶民語言,引起大眾共鳴。為了吸引觀眾的注意力,他增加韻白部分,拖長字音,強調旋律和節奏變化。此外,他以逗趣台詞嘲諷政治人物,影射社會的不公不義,不時為底層人民發聲,也頻頻向女性觀眾傳情示好,無不逗得觀眾哈哈大笑。

1950年代,他改變戲路,儼然時運不濟的落魄貴族,雖然流落街頭但仍保有一顆善良的心。無論是遊民抑或市井小民,均扮演得唯妙唯肖,且不失幽默。換言之,一旦上了戲,西班牙流浪漢小說中的人物、莫里哀(Molière,1622-1673)戲劇裡的伶俐僕人、《匹克威克外傳》(The Pickwick Papers)裡的機靈旅伴,頓時有了生氣而走出文本。銀幕中的他,以「康丁法拉斯」式的服裝打扮引起轟動,除了長袖上衣、鬆垮長褲、領巾及帽子外,並在肩上披著一條布,彷彿披在時下流行的「軋別丁」,再套上比自己實際尺寸還大一號的舊鞋。

銀幕中的他,以「康丁法拉斯」式的服裝打扮引起轟動,脖子上的披巾更成為個人標誌。(www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-cantinflas-review-20140829-column.html)

康丁法拉斯活躍於影壇逾半世紀,「康丁法拉斯現象」不僅席捲墨西哥及其他西班牙語國家,多部影片被配成英、法等外語,在全球發行,西班牙皇家學院更在1992年將「Cantinflas」收錄於皇家辭典,除了指稱他本人之外,尚有「逗趣但毫無邏輯」之意,另外還新增了動詞「cantinflear」和形容詞「cantinfleada」,用於描寫「說話方式毫無邏輯」,及「行事如康丁法拉斯一般」,再再顯示這位墨西哥諧星的魅力與影響力。根據社會學學者的研究,「康丁法拉斯現象」反應出墨西哥中產階級的幽默,突顯庶民階級與達官貴顯之間的不同。

本名張錫圭的台灣藝人康丁(1936-2011),其外型極富喜感,再加上八字鬍,與康丁法拉斯頗有相似之處。據信,「康丁」這個藝名係由魏一舟導演所取,是否源自康丁法拉斯雖然不得而知,但從康丁早期的銀幕造型,或多或少可窺探出模仿線索。以《康丁遊台北》為例,劇中主人翁靠著補破傘的手藝從外地來到台北尋親,在花花世界中仍保持樸實性格與高貴人性。小人物大道理的劇情顯現出當年台灣觀眾的喜好和價值觀,正如康丁法拉斯迎合墨西哥觀眾投其所好。

早期台語男星「康丁」的藝名是否取自「康丁法拉斯」不得而知,但其在成名作《康丁遊台北》的角色造型和設定,確實和康丁法拉斯不謀而合。(www.tfi.org.tw/news-info.asp?N_ID=257)

康丁法拉斯菸不離手,一天至少抽三包菸,晚年罹患肺癌,而於1993年去世。他的名字,是墨西哥影壇永遠的記憶,被收錄在西班牙皇家辭典裡,也被鏤刻在好萊塢星光大道第1722號的星形獎章上。

康丁法拉斯菸不離手,一天至少抽三包菸,晚年罹患肺癌,而於1993年去世。(438424cd093f86f0c7e0-2cd4f1b3b970cf6c05d6a60490c230b4.r88.cf2.rackcdn.com/cantinflas_g.jpg)