自由開講》各讓一步，使孩童正常上課

◎蔡張坤

上周五，是返校日。返校日，為開學做準備；開學日正式上課，發下教科書，並按照課表授課。開學第一周，其他學校已經上課3、4天了；但雲林縣橋頭國小許厝分校的學童，待在校門外的帳篷中，沒有教科書、沒有老師上課，在志工陪伴下玩團康遊戲，中午在帳篷區吃午餐和午睡。孰令致之？受教權呢？

許厝分校學童尿液中的硫代二乙酸（TdGA）濃度明顯高於他校學生，中央下令遷校、安置在崙背鄉榮豐國小。家長表示，「三年內遷校三次，好比難民！」從舊的分校搬到新的分校，又搬到橋頭國小校本部，再搬回分校。已經三遷，還要遷往豐榮國小？引發反彈，「釐清學童尿液致癌物質過高的污染源之前，反對遷校」。雲林縣長表示，若學童續留許厝分校，將不派老師，不發教科書。

許厝分校學童之前搬遷至橋頭國小校本部上課後，學期中尿液TdGA下降約兩成（記者叢昌瑾攝）

麥寮鄉全部11位鄉民代表及所有13位村長，都到齊表達抗議，三百名家長及鄉民，北上赴行政院抗議。政府仍決定遷校，但不堅持遷往豐榮國小，可以回橋頭國小。爭議紛擾、風波不斷，乍看之下，是遷校或安置的問題；實際上，癥結在於環境和空汙。

汙染存在已久，早就該處理。氯乙烯（VCM）被聯合國的癌症研究署列為「一級致癌物」！它進入人體代謝，顯現在尿液中硫代二乙酸（TdGA）濃度上。世界衛生組織（WHO）證實，TdGA濃度偏高，會引起肝功能異常，增加罹患肝血管肉瘤、肝癌風險。美國衛生署研究指出，VCM跟肝癌、肝血管瘤、肝壞死有關。

大人各讓一步，讓許厝學童正常上課！「可以回橋頭國小、不堅持安置豐榮國小」，是政府讓了一小步。雙方僵持不下，只是苦了學童、苦了教育！家長可以同意孩子回橋頭國小，讓事情解套，這不是退縮，而是為孩子健康和教育著想。報告顯示：許厝分校學童之前搬遷至橋頭國小校本部上課後，學期中尿液TdGA下降約兩成，濃度有「距石化區愈遠而下降」的趨勢。許厝分校就在石化工業區附近，橋頭國小相距較遠，理當選擇後者。

政府也該做出承諾，徹查「童尿液致癌物質過高的污染源」，並且消除汙染！畢竟，這是政府的職責，多年來沒有做到的事情。完成遷校或安置，但空氣汙染問題仍在，學童在校八小時，可以到較遠的校園；在家十六小時，能不呼吸？能免於空污？空汙影響範圍，除了學校，還有住戶和公共場所；除了學童，還有居民（包含幼兒和老人）。遷校安置之外，遷村安置呢？

專家指出：距離（空汙）工廠方圓10公里內學校、住家，皆有暴露風險。許厝分校距離工廠不到1公里，豐安國小距離2.2公里…還有多少學校在空汙工廠10公里之內？和歐美工業區環境標準相比，台灣的環境標準寬鬆許多；相對的，空汙暴露風險也大。

已經開學，不該讓學童「無法上課」！當今之計，理當各退一步，讓許厝學童到橋頭國小上學。「TdGA濃度距石化區愈遠而下降」，汙染源呼之欲出，這是政府機關的研究報告，政府一直查不到汙染源，令人費解。不為也？或不能也？都該檢討改進。要知道，空汙（查不出汙染源）是源頭、也是癥結，既影響學童教育，也影響居民生活、政府公信。

（退休教師）

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