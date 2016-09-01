藍色電影夢》正宗哥吉拉：另闢蹊徑

系列電影首重新意，只會重覆，肯定遭噓，庵野秀明交出的《正宗哥吉拉》，坦白說，夠力。

藍祖蔚

哥吉拉是怪獸電影，卻也不純然是怪獸電影；哥吉拉是娛樂電影，卻也是不時滲透政治和環保意識的議題電影。

哥吉拉從1954年誕生至今，已有卅一部相關電影，庵野秀明執導的2016年《正宗哥吉拉》兼顧了生態、政治、奇觀和特效參數，算是很有膽識亦有新意的突破之作。

自1954年誕生至今，哥吉拉也是個六十一歲的老怪物了。

首先，從怪獸生態切入。《正宗哥吉拉》的日本片名《シン・ゴジラ》和英文片名《Shin Godzilla》都有「新」字之解，所以當它第一次亮相登陸時，笨笨醜醜的爬行長相，確實「新」到讓人很不習慣，「新」到不敢置信。

負責編劇的庵野秀明其實是要回歸源頭，不是世人在海洋拋擲了太多核廢料，就不會讓棲息海底的這個「生物」在核汙下開始突變，不但自體進化，甚至還可能無性生殖，看著它從「二代」進化到「四代」，終成一百八十公尺的龐然怪物，甚至進化成「哥吉拉」的「標準」身形，庵野秀明的反核情意結已徹底落實在哥吉拉的進化史之中。

其次，《正宗哥吉拉》真正的魅力則在於政治參數的多元書寫，從內閣決策、自衛隊國內用兵到核彈情意結，儼然使得怪獸電影成了政治電影。

做為第一個原子彈受害國，「哥吉拉」系列電影反映的是日本人的核輻射受害症候群；新版的《正宗哥吉拉》則是刻意突顯／批判日本三一一福島強震海嘯及核電廠熔毀時的國家空轉現象。

《正宗哥吉拉》真正的魅力則在於政治參數的多元書寫，從內閣決策、自衛隊國內用兵到核彈情意結，儼然使得怪獸電影成了政治電影。

因為變生肘腋，資訊一片混沌，「看電視治國」成為無可奈何的殘酷現實，內閣緊急會議能夠匯整多新多權威的資訊供首相決策？盍各言爾「知」的結果就是一堆廢話和屁話，以致於怪獸都已凌虐兩小時了，最高決策會議還是一團混亂，議而難決，記者會上前言不對後語的現象屢見不鮮，官僚體系的本位主義（或者說太過含蓄曖昧的措詞語態），專家學者的束手無策，人人都只會逼著首相做決定的風雲緊急，甚至新首相的桌前連一碗麵都沒空吃，才知首相難為，其實都是庵野秀明擊鼓批判的政治／文化現實。

哥吉拉現身後，日本自衛隊的「戰力」貧血，美國積極介入（有一成三的機率會轉進美國），不惜動用核武的決策，既突顯了日本的核災情意結，也刺激著日本擴充軍備的呼喊，都有著日本政壇磨刀霍霍，想要整軍經武的風雨情勢。而內閣官僚隨時都得因應情勢發展，寫出適用法案的「守法」態度，以及日裔的美國代表，都算是另外一種當代的日本神話了。

哥吉拉現身後，日本自衛隊的「戰力」貧血，美國積極介入，既突顯了日本的核災情意結，也刺激著日本擴充軍備的呼喊。

至於怪獸迷期待的哥吉拉神話，背部十多道藍光的勁射，不但嘴巴會噴火，長尾巴也會噴火，算是「進化」得夠徹底的奇觀展示，不管是最後的冷凍液灌注法，爆破大樓逼迫哥吉拉倒地，或者無人列車與飛機的群起攻之，亦算是「熱鬧」之至的煙花效應了。

本文經授權轉載自藍色電影夢 正宗哥吉拉：另闢蹊徑