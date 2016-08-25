日本自由行》東京奧運女主人的環保二三事

將東京建設為一個先進的環保之都是小池的競選政見，雖然無法預知她如何將這種精神體現在如同撒錢放煙火的奧運會中，但在預見4年後日本可能延續「安倍瑪利歐」軟實力大爆發的同時，小池的惜福精神，或許還可以帶給我們更多的期待。

林翠儀

東京在本屆里約奧運閉幕典禮中，以超炫的演出劃下了令人驚豔的句點，尤其是日本首相安倍晉三扮演的「安倍瑪利歐」，幾乎佔據了國際媒體的顯著版面。

因為安倍瑪利歐實在太搶戲了，所以很多人可能會忽略掉，在安倍從水管登場前，穿著和服在大雨中接下奧運會旗的東京都知事小池百合子，其實她才是4年後東京奧運真正的東道主。

4年後東京奧運的正牌東道主小池百合子。（http://dot.asahi.com/afp/2016082200032.html）

東京都前知事舛添要一因為私帳公報的金錢醜聞匆匆下台，小池在7月底才當選新知事，為了不重蹈覆轍，這次她前往里約迎旗，輕車簡從，只敢坐經濟艙往返，花費控制在1000萬圓以內。但即便如此，小池還是很有心地挑了一件乳白色底、下擺繡有鶴紋的和服，配上一條代表奧運獎牌的金色腰帶。小池稱之為「日本的決勝服」，不只要將日本的「和風」帶上國際舞台，還要展現她推動環保的決心。小池曾主張和服的環保優點，因為不受流行的限制，只要保養得宜可以穿上一輩子。

小池以和服登場，除了營造「和風」效果，還要她的環保主張。（http://snjpn.net/archives/8247）

小池在里約的演出大抵成功，唯一的失算是因為帶去的隨從沒人會幫忙穿和服，最後只好「竹篙逗菜刀」靠自己的力量穿上決勝服，結果因為衣領不平整、腰帶太高，讓一些日本的和服專家看得頗有微詞。小池後來跟媒體說，閉幕式上的一場大雨讓和服濕到滴水，她冷到全身顫抖，隔天失聲，在回程的飛機上猛吞感冒藥。

2003年小池首次被延攬入閣，成為小泉純一郎內閣中的環境大臣，2005年她推動了一個改變日本上班族穿著文化的夏季「清涼商務裝」（COOL BIZ）。她鼓勵政府公務員帶頭，在炎熱的夏季拿掉領帶、脫下西裝、穿著短袖襯衫，將冷氣的設定溫度提高到28度，實施期間從每年6月1 日到9月30日。

2005年小池推廣清涼商務裝「COOL BIZ」政策。（http://japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=65444）

COOL BIZ（クール・ビズ）奪下當年的年度流行語大賞首獎，環境省統計2005年CO2減排達46萬噸，等於100萬戶家庭一個月的排放量。這個數字後來還逐年提高。

推動之初，當然也受到部分老一輩政治家的反對，產業界反彈最甚者為領帶業者。不過，民間經濟研究所試算，因為清涼夏裝買氣上揚，當年帶來經濟效益超過1000億圓以上。

事實上，在小池之前，1979年第二次石油危機時，日本首相大平正芳也提倡過「節能夏裝」，但當時只推廣男性穿著短袖開襟襯衫外搭西裝，並沒有蔚為風潮。小池從女性的角度推廣清涼夏裝，顧及到流行性，接受度也相對提高。

清涼夏裝在2011年東北大地震後，幫助日本上班族撐過了一個缺電的酷暑，2012年環境省加碼推動「超級清涼商務裝」，連polo衫、T恤和卡其褲都入列，全民接受度高達8成以上，實踐率也破5成。連紐約的聯合國總部，也在2008年起帶頭推動「COOL UN」清涼裝。

清涼商務裝進化版「SUPER COOL BIZ」，成為各大百貨公司和成衣商的夏季主要商品。（https://funtoshare.env.go.jp/archive/movement/c25/2013/06/130607b.html）

小池的環保新點子還不止這項，這次前往里約迎旗時，小池趁機拜會國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach），有個漏網鏡頭是她送給巴赫的伴手禮，外包裝竟然是一條紫色的方巾。

小池送給國際奧委會主席巴赫的伴手禮以風呂敷包裹。（https://twitter.com/ecoyuri?lang=ja）

這條方巾就是在日本有數百年歷史的「風呂敷」，源自室町時代大名入浴時用來包裹衣物的布巾，它也可以說是日本最古老的環保用品之一。台灣早年的社會也有這種方巾，通稱為「包袱巾」，老一輩的人並不陌生。

以「風呂敷」代替購物袋，也是小池在擔任環境相時大力推廣的政策之一，小池將它稱為「もったいない風呂敷」，字面的意思可以翻成「惜福巾」。

「もったいない」日文漢字寫成「勿体無い」，源自佛教用語的「物體」的否定詞，意指一件事物沒有發揮它原有的價值，令人感到惋惜。中文可翻做可惜、浪費，或受之有愧。

小池鼓勵民眾以風呂敷代替塑膠袋、包裝紙，甚至親自操刀設計圖案，在擔任環保相的期間，號召環境省的員工舉辦風呂敷的實用教學課程，遇到有國際訪客或活動時，必定以風呂敷相贈或用風呂敷包裝伴手禮，不但環保還能宣揚日本的傳統工藝。

小池推廣風呂敷代替塑膠袋。（http://www.notcot.com/archives/2008/01/mottainai-furos.php）

為此，日本的風呂敷再度受到重視，坊間各種風呂敷社團、研究會林立，小小的一條方巾有千變萬化的圖案和運用之道，和流行服飾的結合，古典又充滿潮味。

日本爭辦奧運時打出了「おもてなし」（盛情款待）的口號，展現日本無微不至的待客之道，小池接棒，加入她一貫主張的「もったいない」的惜福精神。

將東京建設為一個先進的環保之都是小池的競選政見，雖然無法預知她如何將這種精神體現在如同撒錢放煙火的奧運會中，但在預見4年後日本可能延續「安倍瑪利歐」軟實力大爆發的同時，小池的惜福精神，或許還可以帶給我們更多的期待。

京都老店「むす美」的風呂敷，花樣眾多，美到讓人捨不得拿來包便當。（http://www.musubi-online.com/fs/furoshikimusubi/series02/20479-125）





京都星巴克教人用風呂敷包杯子，超級優雅。（http://greenz.jp/2016/06/10/yes_we_do_kyoto2/）





風呂敷用途多元，也可以折成小提包。（http://sousounetshop.jp/?mode=cate&cbid=666947&csid=6）