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新聞線上》今天不罷，明天就會後悔

2025/01/23 05:30

記者陳杉榮

在野黨報復性、針對性、非理性砍刪凍結中央政府總預算，以監督之名行報復之實，蠶食國家安全，支解國家財政，破壞權力分立，遲緩施政動能，非常可惡，這是台灣民主化以來首見，也是中華民國行憲之後最惡質的「國會報復行動」。惡人必有惡報，公民團體發起的大罷免浪潮，將會給歷史一個交代，還自由民主憲政體制一個公道。

話說回來，在野黨可惡，執政黨呢？去年選後國會態勢就已定格，不再是蔡英文八年執政的局面，「朝小野大」政局紛擾乃是必然，「要和要戰」，執政團隊必須設定戰略目標，賴清德總統理應拜會朱立倫等在野領袖，這是尊重，不是示弱，起碼也是「先禮後兵」的過程。府院黨和國會黨團必須靈活備戰應戰，儲備兵馬糧草，因應在野黨的各項攻勢和挑戰。治理國家，更當展現魄力，務必強力打擊犯罪，有通敵賣國、貪汙瀆職和賄選買票之嫌者，毋枉毋縱，繩之以法。

民眾黨八席立委，是關鍵少數，不分區享有罷免豁免權，即使不採聯合政府模式拉攏，也沒必要相互叫罵，徒增心結。民進黨放棄了聯盟的想像，這八席當然會往藍軍靠攏。柯文哲貪瀆案爆發後，綠白合作化為烏有，白營不知自省，越加仇視綠營，一心想要報復民進黨的國民黨，吃下了定心丸，藍白聯手有恃無恐，在立法院的議事手法「越來越粗暴」，反制民進黨政府的手段「越來越粗殘」。

蔡英文執政八年所推動的改革，包括國民黨不義黨產回歸國庫，推動轉型正義，進行年金改革，「既得利益者的既得利益」被剝奪，一定會找機會反撲。現在席次多了，又有白營八席相挺，採取報復行動，瘋狂砍刪凍預算，有政治常識者早可料準，民進黨政府有未雨綢繆嗎？國人似乎看到，打家劫舍的響馬都進城了，心存善念的員外還在溫吞泡茶，不知如何應變？

藍白兩黨從國會擴權法案，到癱瘓大法官憲法法庭的憲法訴訟法修正案，以及視國家財政如兒戲的財劃法修正案，還有亂刪亂砍亂凍總預算案，都正在破壞台灣的憲政秩序，把立法院當作報復凌遲的修羅場。藍白兩黨反對民進黨政府，同時傷害台灣的粗暴行徑，更獲得北京政權的讚賞。這其中肯定有鬼，國安司法檢察機關不能等閒視之。

台灣人民已經被激怒了，台灣民主是台灣人的資產，豈容藍白兩黨恣意破壞，大罷免的浪潮捲起，民進黨還要繼續泡茶嗎？這次不罷免，下次會變本加厲，今天不罷，明天就會後悔，未來台灣恐無寧日。當藍白兩黨作亂立法院之際，台灣人民正在看，民進黨有沒有拿出態度，也要問，民進黨要給台灣人民一個什麼樣的答案！

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