自由廣場》台美人致韓國瑜院長公開信

韓院長國瑜 勛鑒：

歡迎韓院長代表台灣來參加美國總統就職典禮，台美人很高興看到台灣的立法院長能夠受邀出席，且順利成行來到美國。希望您能夠藉著這個難得的機會，向其他國家的代表團成員分享台灣的自由、民主，以及經濟發展的成果。

台灣這幾年的經濟成長，獨步全球的科技產業，讓台美人感到驕傲。我們雖身處美國，但依然時時刻刻關心我們的母國│台灣。我們不支持特定的政黨，但近來國民黨及民眾黨在立法院的蠻橫暴衝、委員的偏激行為、無章法的議事程序、毫無理性討論的空間、刻意癱瘓政府行政功能等亂象。讓台美人甚感憂心，台美人也對院長的瀆職，尤其是讓黨團私利凌駕在國家利益之上，感到失望與憤怒。我們要求院長用憲法賦予您的權責，停止這種荒謬且顛倒議事的醜劇在國會繼續演出。

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台美人強烈要求藍白立委在審理法案時，以台灣人民及國家利益為優先。台美人強烈譴責藍白立委濫用職權，亂砍預算，企圖癱瘓政府行政運作。

台美人強烈要求台灣政府秉公清查立法委員、民選地方公職人員、及政府部門人員的身份。凡是持有中國護照及身分證的人，應立即停職、停權。領台灣納稅人薪水的人，首要職責為保護台灣人永續安身立命的土地與主權。

台美人強烈要求韓院長尊重立法院長的神聖職責，中立主持會議，將立法院帶回正軌，我們要求您拿出領導台灣最高議會的勇氣，成為立法院真正的掌舵者，站在歷史正確的一邊。

耑此 順頌 時綏

作者聯署如下︰

華府台灣同鄉會 會長 沈芬芷

巴爾地摩台灣同鄉會全體理事

華府台灣文化中心 理事長 黃泰郎

台灣人公共事務會 總會長 林素梅

台灣人公共事務會華府分會 會長 黃凱峰

台灣人公共事務會馬里蘭分會 會長 游敏

北美洲台灣人教授協會華府分會 會長 楊宗軒

世界台灣同鄉會聯合會 會長 鄭邵方

全美台灣同鄉會 會長 宋明麗

北美洲台灣婦女會 會長 陳雨辛

全美台灣人權恊會 會長 賴琦亮

台灣獨立建國聯盟美國本部 主席 周明宏

亞特蘭大台灣同鄉會 會長 沈宇蘋

匹茲堡台灣同鄉會 會長 許雅斐

大紐約區台灣同鄉會

紐約哈德遜中區台灣同鄉會 全體理事

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