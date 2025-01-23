自由廣場》一元復仇 萬象俱灰 按下台灣停止鍵 藍白凍結國家

◎ 林志翰

農曆新年將至，本應迎接「一元復始，萬象更新」的新氣象，奈何國會一片亂象，眼前慘況竟是「一元復仇，萬象俱灰」。

藍白兩黨立委在中央總預算案上，展現出難以置信的「一元思維」，將許多政府部門的業務費砍到只剩一元，卻騙稱刪減數千億預算後，政府仍可正常運作。如此荒謬、秀下限的操作，不禁要問，藍白兩黨的最終目標，難道是要按下停止鍵，讓台灣「停機」？

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讓我們來看看，「一元業務費」將如何發揮它的一元功效，在國防，我們在敵軍入侵時可以用一元買個哨子，鼓氣猛吹，好嚇退敵人；在外交，我們可以用一元買張明信片，寫著「台灣尚勇」寄給各國元首，維繫邦交就靠它了；在教育，可以用一元買支粉筆，在黑板寫「請自習」，教育改革就完成了；在經濟，可以用一元印張宣傳單，印著「台灣發大財」，刺激經濟成長就靠它了；在交通，可以用一元買張公車票，其它就用走路，因為節能減碳，從你我做起；在社會福利，可用一元買塊麵包，解決全體弱勢族群的溫飽；在醫療，可用一元買一片OK繃，全民健保就靠它了！

只不過，上述的哨子、明信片、粉筆、宣傳單、公車票、麵包與OK繃，在這個時代，一元根本買不到。藍白兩黨立委聲稱政府編列史上最高預算，卻無視於，增加的預算有多項是為福國利民的積極預算。狂刪三千億預算，聲稱政府還有二．八兆可施政，故意混淆稅收與預算的連帶關係，故意混淆預算「資本門」與「經常門」的區別，惡意刪除政府日常運作所須的費用，例如水電費、人事費、業務費等「經常門」支出。打算讓台灣停機，才是最終目的吧！

藍白立委聲稱預算「灌水」，卻沒有指出哪裡灌水，卻把「業務費刪到只剩一元」，一旦業務無法執行，就算有錢也難有作用，就像把水管堵住，再多的水也流不出來。

更笑掉大牙的是，藍白立委高呼「一元思維」，卻又抱怨立法院的百元便當經費太少，居然還敢要求提高餐費。吃內扒外，全面癱瘓國家施政，養這些米蟲立委，這才是台灣人民最悲哀的地方。

（作者是國中教師）

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