自由廣場》川普就職演說 台灣關注焦點

◎ 廖明輝

川普總統就職演說以「常識革命」為主軸，將「美國優先」政策理念推向極致，對台灣而言，這不僅宣示美國內政藍圖，更可能是國際秩序劇變的前奏，故須關注美國政策轉向對我國經濟、政治與安全的潛在影響。

川普提出「常識革命」主張改革美國的內部體制，包括「抽乾沼澤」和重拾美國傳統價值觀。他批判拜登政府的政治生態為「激進且腐敗的當權派」，誓言讓美國政府真正服務於人民。「抽乾沼澤」意味著徹底改變華盛頓的政治文化，剷除官僚主義與利益輸送。川普強調重拾美國價值觀，認為美國只有兩種性別：男和女，將男性與女性視為生物現實。並呼籲重新命名歷史地標，以彰顯美國傳統精神，雖聚焦於美國內政，背後理念卻影響美國在國際上的形象與行動。

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川普對能源政策做出重大調整，他在演說表示，美國是地球上擁有最多石油與天然氣的國家，計劃宣布終結「綠色新政」，取消補助電動車，全面推動大規模開採石油與天然氣。聲稱解放美國的能源生產將為經濟復甦注入動力，透過降低油價與擴大出口增強美國競爭力。此一政策對全球氣候合作構成巨大挑戰，特別是退出《巴黎氣候協定》可能削弱各國在氣候變遷議題的集體行動力。川普的能源與氣候政策轉向，對台灣影響深遠，「國家氣候變遷對策委員會」須重新評估現行氣候治理戰略，調整關鍵行動計劃及國家綠色成長戰略，以因應川普帶來的挑戰。

川普演說唯一直接提及中國的議題是巴拿馬運河，顯示他對美中關係的強硬態度，他批評將運河交予巴拿馬是「極其愚蠢的決定」，並指無法接受中國對該運河的控制，他誓言將巴拿馬運河的管理權重新掌握在美國手中。對台灣而言，代表川普政府可能進一步對中國施壓，巴拿馬運河議題可能成為台灣觀察美國如何對抗及施壓中國的關鍵點，須密切注意其後續行動。中國對運河的控制可能影響全球航運貿易，而美中在該問題對峙，將間接影響台灣在美中之間的地位。台灣應密切關注美國是否會用台灣議題與中國交易以收回巴拿馬運河，須確保我國在美國亞太戰略的關鍵地位。

川普強調美國將恢復自身的製造業能力，並為美國汽車產業提供更多保護措施，這可能改變全球供應鏈的佈局。其「美國優先」政策可能採取更多貿易保護主義措施，對台灣的出口導向型經濟體將產生衝擊。

川普的「常識革命」背後是美國對全球化、氣候變遷與多邊合作的反思，這些轉變將深刻影響亞太區域的地緣政治與經濟格局。面對不確定性，台灣應積極與美國深化合作，應對來自能源、貿易與安全領域的挑戰。川普政策或許帶來風險，但也隱藏台灣重新定位自身角色的機會。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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