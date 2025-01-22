自由廣場》刪預算 污名化 損外交 藍白針對原住民族文化的政治暴力

◎ 邱孟玲Malas Tkisdahuan

藍白陣營針對原住民族的預算刪減及罷免，如同一把鋒利的刀，直刺原住民族的核心利益與自治權，讓人不禁深思：這是否針對原住民族的一場系統性削弱計畫？這些舉措已對原住民族文化、權益與自治構成嚴重威脅，影響深遠。

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我們必須以專業角度剖析此事件的意涵及它對台灣原住民族的長期影響，並積極具體行動以捍衛原住民族的自治權與文化尊嚴。我們必須團結一致，抵禦外界的政治操作，以確保原住民族的聲音不僅存在於立法院，更能在台灣的公共政策中持續發揮實質影響力。

一、凍結族語教會經費的文化斷層

藍白陣營提案凍結高達一．一億元的族語教會推動經費，直接威脅《原住民族語言發展法》所保障的語言復振基礎。該法於二○一七年通過，確立了原住民族語為「國家語言」的法律地位，旨在復振因歷史壓迫而衰退的原住民族語言。但族語教會經費的凍結，將使多數部落的語言教學與文化傳承計畫停擺，全民學習族語的機會也可能因而受限，以致原住民族語無法在更廣層面實現其作為「國家語言」的價值與功能。這不僅是對文化的忽視，更是對族群存續的侵害。

二、刪除南島民族論壇經費的外交損失

南島民族論壇多年來致力於聯繫台灣與其他南島民族地區，通過文化交流與合作，深化「血濃於水」的民族情誼，同時鞏固台灣在國際上的外交地位，經多年努力，成果斐然，成功連結十五個國家與地區，還成為原住民族突破中國外交封鎖的重要平台。刪除近兩千萬元推動經費，將迫使該論壇中斷，損害的不僅是台灣的國際信任度，更是原住民族在全球舞台上的聲音與影響力。

三、刪減業務費對自治的全面侵蝕

藍白陣營提案凍結高達70%的業務費，約五億元，這是對原住民族自治的全面侵蝕，直接阻斷了原住民族委員會在基礎建設、文化推廣、社會福利等各項領域推動計畫的進行。尤其是部落的經濟發展與公共建設，將因而面臨難以估量的影響。原民地區地廣人稀且交通不便，偏鄉部落在政策宣導與服務落實方面尤須支持。大砍業務費，重要政策宣導將無法深入部落，且使原住民族群失去知悉暨參與公共事務的權利，加劇資訊不平等，不僅傷害原民文化與自治基礎，更是對「知的權利」的公然剝奪。

四、罷免行動背後的政治意圖與立委角色的矛盾

國民黨高層利用政治操作，下鄉啟動罷免兩位原住民立委，這不僅是針對特定個人的攻擊，更是對原民代議權的挑戰。這種行動直接削弱原住民族在國會的聲量，挑戰原民的團結與未來發展。當族群聲音被系統性消除，我們如何守住原住民族在國會的代表權？更令人失望的是，部分原住民籍立委選擇配合這些行動，對族群的傳統文化與核心利益保持沉默甚至站在污名化的立場。這種缺乏原住民意識的表現，不僅傷害內部團結，也削弱原住民族在台灣社會的正面形象。

在預算刪減、文化污名化與外交損失的多重壓力下，原民自治與文化傳承面臨空前危機。呼籲全台灣人民攜手對抗這場政治打壓，守護原住民族的文化與權利，並敦促立委回歸職責，成為真正的族群利益守護者，而非政治鬥爭的工具。台灣的多元文化與民主價值，不能容許這樣的侵害繼續發生。

（作者是東海大學政治學系博士 布農族）

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