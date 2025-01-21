社論》因應川普再度主政的新局勢

川普週一正式成為美國第四十七任總統，重返白宮。儘管川普是重做馮婦，他善於交易的商人作風，贏得大選之後的諸多發言，人事布局不按牌理出牌，以及矢志讓美國再次偉大的若干政策主張，令不少國家忐忑不安。美國是台灣戰後最堅強的盟友，如今面對中國日增的脅迫，我國尤其關切川普第二任內台美關係的調整及因應。

川普第一任，以政經社會的保守主義、民粹主義、貿易保護主義著稱，是為「川普主義」。展現於實際作為，以美國優先為政策根本，投資美國，特別是科技及製造業；外交經貿著重單邊主義，以美國利益為首要考量，要求公平往來；內政以限制非法移民、改革行政機構、放鬆能源管制等為主調。果然，其上任的第一天，即簽署「破紀錄」的逾百項行政命令，涵蓋移民、經濟、能源及外交政策，旨在迅速確立其再次執政的改革基調，以推動競選承諾。

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上任前的放話，國際社會矚目，讓有些國家甚至「剉咧等」。他宣稱，有意收回巴拿馬運河、併購格陵蘭，不排除以軍事或經濟手段實現目標。他揚言加拿大應成為美國第五十一州。他聲稱墨西哥灣屬於美國，應更名為「美洲灣」。這些「擴張主義」的放話，加上設定上任後一百天到半年內，透過談判結束烏俄戰爭，招致前國安顧問波頓（John Bolton）批評，可能合理化習近平侵略台灣的野心，讓烏克蘭面臨艱難選擇。

美國利益優先，外交上還表現於要求盟國對自己的安全承擔責任。從歐盟、日韓到台灣，川普都強調應為自身國防更多付出，兼以落實雷根「以實力獲致和平」戰略理念。這一概念，同樣適用國際機構，即分辨是否符合美國利益：如其符合，全力捍衛，如其不合，基本上不管，甚或有如其第一任期所做的，退出世界衛生組織等機構。同樣地，他有意對加拿大、墨西哥、中國及丹麥徵收高額關稅，這些國家對美貿易嚴重失衡。

所有這些，讓川普再度入主白宮，備受國際矚目；中國尤對雙邊關係的不確定性，惴惴不安。誠然，川普就職前與習近平通過電話，同意建立雙方戰略溝通管道，還傳出川普上任百日內可能訪問中國。不過，川普第一任期所開啟的貿易戰，中國野心崛起的威脅讓美國社會警覺和惡感，已導致美中關係難以無波。

川普所任命的人事，反映對中國的基本態度。以主管外交的國務卿魯比歐（Marco Rubio）為例，強調中國經由說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等手法躍升超級強權，以犧牲美國為代價，美國須擴大工業能力對抗。聯邦貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也宣示，與中國戰略脫鉤會帶來短痛，但什麼都不做或低估中國威脅，付出代價更大；貿易政策抗中相當於美國的「世代挑戰」。中國如今陷入金錢遊戲泡沫爆破之後的通貨緊縮困境，習近平野心不改，但要高調與強勢再任的川普對抗，顯力有未逮。

我國面對川普新局，同樣須戒慎恐懼，積極作為。台灣面臨的基本挑戰至少有兩大要項。其一是對美貿易去年成長率達四十六．一％，出超近六百五十億美元，極易成為川普政府提高關稅的目標。同時，國防經費佔國內生產毛額約二．五％，與同樣面臨外在威脅的國家相比，明顯偏低。川普的「保護費」之說，容或過於直白，但從常識看，並非無理。

台灣的安全，必自助而後人助，如果我們自己未展現自我防衛的決心與誠心，如何期盼美國子弟為協防台灣而犧牲？一向力挺我國的魯比歐就此說得剴切︰要讓中國相信，即使在侵略台灣的戰爭獲勝，代價遠高於利益；他因此強烈支持台灣的豪豬戰略，亦即以強大防禦能力嚇阻敵人。事實上，我國在科技產業鏈及台海在全球經貿的重要地位，加上信守民主價值的得道多助，有如波頓所指出，川普即使要交易台灣，將面臨極大阻力，不僅來自民主黨，也來自他極度反中的執政團隊，以及美國民意。

我國面臨的威脅，其實不只野心中國，也來自內部。上演中的國會奪權，癱瘓憲政正常運作，尤以刪減或凍結潛艦國造等國防經費，無異在國家最需要國防自立自強的路上，設置障礙。《華盛頓郵報》近日即在「川普回歸之際，台灣或削減國防預算」為題的報導，指出台灣任何刪減國防預算的舉措，都對要求台灣付出更多的川普政府意涵甚大；且引據國防部長顧立雄的話，是向美國發出錯誤訊息。

內亂禍害台灣，其嚴重性實不亞於外患。

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