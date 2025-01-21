自由廣場》向中共要飯的碗 藍白兩黨緊抱著

◎ 木鐸

二○二四年二月廿二日至廿三日，中共在北京召開對台工作會議。負責對台工作的政治局常委王滬寧指示要「堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞」，隨後傳出，王滬寧提出四點指示：

一、定性柯文哲被逮捕，是統戰工作的一個重大的損失。

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二、必須在立法院內搞聲勢浩大的反擊。

三、向「台灣島內的愛國人士」傳達「祖國統一」會加快進程，不須再考慮二○二八年台灣選舉的問題。

四、要求「台灣島內的愛國人士」進行反獨促統的各種活動中要「更加勇敢」，「加大戰鬥力」。統一大業完成之後，他們為統一所做的貢獻會受到獎勵和表彰。

根據陸續曝光的消息，柯文哲早在二○一三年就有舔共的「初衷」，雙方一拍即合，柯文哲遂從墨綠轉為赤紅，成為王滬寧所指示「台灣島內的愛國人士」。佐證王滬寧的第一點指示其來有自。

事實顯示，藍白湊成的「愛國人士」，去年初開始在立院胡作非為，絲毫不擔心將對二○二八選舉造成負面衝擊。王滬寧之深信二○二八年台灣不再有選舉，係源於對「厲害了！我的國」的盲目自大，而藍白盲從相信二○二八年台灣不再有選舉，則源於「腦中無知識，眼中無是非」對中國的奴性。

於是，國民黨無知到「諷刺」國內文藝工作者要「丟掉那隻要飯的碗」，其實，藍白這幫「王滬寧口中的愛國人士」才應該「丟掉那隻向中國要飯的碗」，傻傻相信中共會履行「統一大業完成之後，你們為統一所做的貢獻會受到獎勵和表彰」的承諾。

看看中共開國元勳劉少奇「草蓆裹屍，漏夜掩埋荒郊」及國民黨叛將傅作義，文革期間隱姓埋名在解放軍三○一醫院接受中共「保護」，最後鬱抑而終，就可明白，中共是如何「獎勵」愛國人士，陳玉珍們、傅崐萁們要掂掂自己斤兩，比起劉少奇、傅作義，你們在中共眼中算哪根蔥，趕快丟掉那隻向中共乞討的碗吧！

（作者從商）

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