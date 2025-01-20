自由廣場》國民黨濫用預算審查權 箝制公民聲音

◎ 楊聰榮

藍白兩黨居多數的立法院延續去年毀憲亂政，續推阻礙國家整體發展的法案，並瘋狂刪減政府預算，下舉一例，即可知荒謬。近日國民黨團針對教育部青年發展署的預算審查，提出刪減七萬七千元並凍結高達七千萬元預算的提案，理由是青年發展署補助的台中市好民文化行動協會參與社會運動。這種做法已嚴重逾越立法權監督行政權的正當界限，形同以預算審查權作為政治打壓工具，對台灣民主政治與公民社會發展構成威脅。

國民黨立院黨團的作為，利用預算審查權，異化為打壓工具，違反權力分立原則。在民主制度下，行政、立法與司法三權各司其職、互相制衡。然而，國民黨以行政機關補助對象參與社會運動為由，干預行政部門的預算編列與執行，已違反權力分立原則。預算審查的目的應是確保公帑運用得當，而非作為政治清算的手段。

請繼續往下閱讀...

藍委作為已箝制公民社會發展與言論自由。民間團體參與公共事務、表達意見是民主社會的重要基石。國民黨藉由預算凍結打壓具有公共參與性的團體，不僅影響民間組織的運作，更進一步威脅言論自由與集會自由，對公民社會的發展造成寒蟬效應。

且這個預算凍結的比例原則嚴重失衡，區區七．七五萬元的補助案，卻凍結七千萬元的龐大預算，處置有違比例原則，更顯不合理且過度反應，無疑是小題大作的政治操作。更反映出民主價值的倒退與威權思維的浮現。

台灣歷經多年民主化過程，民間團體的蓬勃發展和多元聲音的表達是社會進步的重要指標。國民黨此次藉預算審查進行打壓，無疑是對民主核心價值的侵蝕，反映出威權思維的陰影仍未消退。這種行為不僅影響民間組織的運作，更可能打擊青年參與公共事務的意願，對台灣的民主發展造成長遠的負面影響。

立法院的預算審查權應回歸監督政府施政、確保公共資源妥善運用的本質，而非成為打壓異己、箝制民間聲音的工具。國民黨此次針對青年發展署的預算凍結案，已嚴重背離民主政治的精神，值得社會各界嚴正譴責。期盼立法院其他黨派與委員能堅守民主價值，拒絕將預算審查淪為政治打壓的手段，維護台灣公民社會的多元與自由。

（作者為中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法