自由廣場》川普強勢回歸 台灣準備好了嗎？

◎ 李立聖

近期，川普對於格陵蘭、巴拿馬的言論，再次展現出他獨特的交易主義外交風格，引發國際關注。他提及購買格陵蘭以控制北極圈的戰略位置，重新審視美國對巴拿馬運河的影響力。這些言論表面上看似即興發揮，但實則透露深層的國際戰略考量。

川普對格陵蘭的興趣並非空穴來風。北極地區在氣候變遷影響下日益重要，北極航道的開通與能源資源開發，使該地成為中美俄競爭焦點。格陵蘭作為北冰洋的地緣戰略核心，若被美國掌控，將大幅增強其軍事預警能力與海域控制力；對巴拿馬則顯示出川普對中國影響力擴張的警惕。中國透過「一帶一路」深耕中南美洲，尤其是對巴拿馬的基礎建設投資，已逐步改變當地的地緣政治格局。巴拿馬運河作為全球貿易的關鍵樞紐，對美的經濟與軍事行動至關重要。川普希望藉由加強對巴拿馬的掌控，保障美國的利益與安全。

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川普上任，外交模式可能進一步強化交易主義與單邊主義特徵。他可能更積極推動美國在全球的地緣經濟與軍事布局，對盟友施壓以獲取更高的利益分攤，並以更加靈活甚至具挑釁性的方式應對競爭對手。

對中國，可能採取雙軌策略。一方面加強經濟與技術封鎖，透過提高關稅與限制高科技出口削弱中國的全球競爭力；另一方面，也可能在外交或經濟領域展開談判，以換取對美有利條件。然而，策略能否成功，取決於美國能否有效平衡盟友關係與對中國壓力。

面對川普第二任期，台灣需審慎因應新國際局勢。一方面，美對中的強硬態度可能為台灣帶來更多軍事與經濟上的支持，尤其是在武器出售與國際參與層面。但另一方面，川普的交易主義可能使台灣陷入不確定性。例如，他可能將台灣議題視為談判籌碼，藉此換取中國在其他議題上的讓步。而為了應對潛在的不確定，筆者建議我國需深化多邊合作，加強與日本、歐盟及其他民主國家的合作，以減少對美國的過度依賴；並且強化國防能力，提高自身軍事實力，尤其是非對稱作戰能力，確保在突發情況下具備自我防衛能力。

川普的第二任期，無論是對中國的強硬態度還是對盟友的交易主義，勢必對全球政治格局帶來深遠影響。台灣在這個充滿不確定性的環境中，唯有謹慎評估風險，強化自身實力，並靈活運用外交策略，才能在變局中尋求最大的利益保障。

（作者為政治工作者、師大碩士）

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