自由廣場》面對大罷免 藍白真的怕了嗎？

◎ 吳哲文

繼去年年中的國會擴權法案亂象，及年底憲訴、選罷及財劃三法改惡後，藍白二黨面對中央政府總預算的延宕未決，竟一度發動超過三千件的提案攻勢，意圖大幅無理削減總預算，導致各部會及周邊機關單位的運作日常業務，將受重大不利影響，更將波及到民眾生活等眾多面向，導致全台民怨沸騰程度益甚，在多個選區收集罷免連署書的進度加速的同時，也使得工商團體、媒體、影視圈等政治光譜與民進黨較遠的行業陸續發聲，或希望總預算早日正常過關、或希望藍白二黨高抬貴手。

但，面對如此的局勢變化，藍白二黨卻依然首鼠兩端，「三分應付、七分繼續暗渡陳倉」；一方面，藍營在社會各界強烈反彈濫刪預算後放出消息，宣稱提案數已從超過三千案下修到八百多案、刪除金額也下修到一千億元以下，試圖降低反彈聲浪；另一方面，藍白二黨使委員會喪失實質審查機能不說，「實際上還有多少案、具體內容又各是如何」的關鍵問題，更是打算黑箱到底，等到表決時才揭曉，玩弄程序的手法，更可謂自本屆立委就職以來一脈相傳，預期朝野在立院休會前最後幾天，仍將會有激烈攻防。

請繼續往下閱讀...

從藍白近期表現來看，藍營宣稱部分撤案，像是部份區域立委眼見選民反彈後的對案，與該黨立院黨團為掩護黑箱所施放的煙霧彈的混合，整體而言，藍營既沒有人願意在總預算案悉數撤除荒謬提案、號召同僚回歸現實理性，更沒有人願意反抗率領全黨團暴衝的傅大總召，反而繼續自甘為傅大總召與其身後中國當局橡皮圖章式的角色，甚至有些藍營強硬派立委，更對大罷免風潮波及其所在選區，展現「要來就來，誰怕你」的強勢態度。

更別提白營立委，在黃大總召的帶領、及不分區立委身份的庇蔭下，正在與藍營一起加速毀亂台灣、做著以小搏大式的美夢。

因此，在藍白依然故我、不知道還有多少害台法案在其優先清單的情況下，台灣人應把握目前仍有的權利，加速推進不適任區域藍委的罷免行動，切莫因藍營佯裝退縮而心軟。

（作者從事服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法