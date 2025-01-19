自由廣場》惡意杯葛預算 致政府空轉 民主的災難

◎ 盧俊瑋

民主制度賦予立法院預算審查的權力，目的是制衡行政權並保障公共資源的合理分配。然而，當這項權力被某些法委濫用，成為惡意杯葛的手段，不僅無助於國家進步，還可能讓政府空轉，人民利益受損。台美都曾面臨問題，背後原因多與政黨對立、意識形態操弄及對公共利益的漠視有關。

預算審查應是基於理性、專業的過程，但在許多案例中，代議士若為黨派利益或個人政治目的，利用這項權力杯葛預算，將導致國家治理陷入僵局。

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如美國的多次政府「關門事件」，如二○一三年因《平價醫療法案》爭議，導致數十萬公務員停薪，民眾生活與國家信用受到嚴重影響。

這些行為本質上是以民眾利益為代價，作為政治籌碼，最終並未改善政策，徒讓政府運作停擺，凸顯破壞性。

惡意杯葛預算會對國家運作產生深遠的負面影響。首先，直接損害公共服務的正常運行，像醫療、教育或國防建設等依賴政府資金支持的項目可能停滯，導致基礎設施無法更新、醫療資源短缺，甚至危及基本的安全保障。其次，預算延宕或削減會使重大建設計劃無法按時推進，例如高鐵或科技產業園區的發展可能被延誤，從而削弱台灣的經濟增長與國際競爭力。

此外，當預算審查淪為政黨鬥爭的工具時，民眾對政府和立法院的信任度勢必下降，進一步削弱民主制度的基礎。在國際層面，可能會讓外國質疑台灣的穩定性與治理能力，特別是在國防與外交預算上，對國際合作和國家形象造成傷害。

美國的多次政府關門事件證明，惡意杯葛可能帶來短期政治利益，但長遠來看會嚴重損害議員與政黨的形象。例如，一九九五至一九九六年的關門事件中，共和黨雖試圖以此迫使政府削減社會福利，但最終不僅未達成目標，還在隨後選舉失利，反映出民眾對這類不負責任行為的容忍度是有限的。

預算審查的核心應該是促進資源分配公平，而不是阻撓政府運作的武器。面對惡意杯葛行為，國民應積極參與，用選票支持更具責任感的候選人，讓重視公共利益的政治人物進入立法院。同時，我們也應發聲，要求更加透明和公平的預算審查機制，讓這項權力回歸初衷，真正服務於公共利益。當立法院以民眾福祉為核心時，民主才能真正落實，而不是成為政黨鬥爭的犧牲品。

（作者為皮膚科助理教授）

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