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自由廣場》死囚不准器捐 誰在乎患者需求？

2025/01/18 05:30

◎ 魏思源

法務部十六日槍決二○一七年早被處死刑定讞的黃麟凱，也讓死囚是否能執行器捐的討論再度浮上檯面。根據二○一五、二○二○年的兩階段修法，如今已完全禁絕「死囚器捐」，這也意味著黃麟凱就算有心，也無法捐贈他的器官。

西方國家站在人權立場，反對死刑犯器捐，然而，贊成死囚器捐者認為，台灣目前等待心、肝、腎、肺與角膜移植的人口數超過萬人，且外國人不瞭解台灣死囚往往有愧對社會、欲藉器捐贖罪等各種宗教理由，只要沒有其他干擾因素，死刑犯生前若有表達器捐意願，為何不完成他們的心願？對死囚器捐態度保守的反對者，只看到生命逝去的爭議面，卻忘了回頭看看等待移植病患的眼神，死囚若能器捐，必能幫助他人獲得新生，既然一般人可以器捐，沒道理獨獨限制死囚不可，應該考量拯救病人的需求，而不應遷就西方人的想法。

再者，倘若死囚都是發自心底配合，希望能贖罪、遺愛人間，對國家社會都有利，也可節省醫療資源。很多醫院直接拒絕死囚器捐，這應是受到國際輿論壓力，但只要沒有買賣、沒有強迫，連要捐給誰，也都依照器捐排序，不能指定，也不曉得捐給誰，如此根本不違背國際潮流，台灣應有勇氣向國際社會表態。

台灣順應國際潮流，不再執行死刑犯器捐，但現實是可供移植的器官遠遠不夠，加上一般傳統觀念要「留全屍」，民眾對器捐接受度仍不普遍。導致等待移植的患者，只能在偌長的等候名單上等待死神召喚。倘若關上死囚器捐這扇門，政府也該思考打開另一扇門，以增器官來源，幫助他人續命、或重見光明。

（作者從事資訊業）

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