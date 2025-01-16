自由廣場》罷免亡國立委 民進黨責無旁貸

◎ 林進國

保護國家人人有責，沒有人是局外人，政黨當然也是，除了人民自身的覺醒與努力之外，政府更應責無旁貸的當人民的最大後盾，與人民攜手合作幫助國家恢復正常，自己的國家自己救，當國家正面臨外有中國機艦繞台武嚇、斷我海底通訊纜線、抓我一貫道親、滲透我內部，內有藍白代理人兇狠宛如共產中國的比特犬，藉立法權架空政府、搶中央財政、復辟年金挖錢坑、引中配提前取得台灣身分證、拉高罷免門檻、削減國防暨後備防衛預算，諸如此類，藍白立委毀台滅國之惡行實在罄竹難書。

如今公民站出來，三千教師站出來，花蓮原住民青年站出來，台中眷村子弟站出來，無數台灣人民的怒火與熱情被點燃，我們要執行身為國家主人的罷免權，罷免藍委就是要阻止台灣繼續踏入共產黨的滅國陷坑，唯有罷免國民黨立委才能保護國家，執政的民進黨政府責無旁貸，必須站出來全力支持這次的公民大罷免運動。

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全國性的罷免藍委運動，正以星火之勢燎原，藍白立委在國會強行通過種種禍國殃民之惡法，藍白政客與其徒眾的惡行惡狀，更添罷免案的薪柴與熱度，連花蓮人都不懼傅崐萁權勢而站出來表態罷免傅，花蓮尚且如此，全國其他縣市可見一斑。

呼籲民進黨政府，一定要當公民團體的堅強後盾，開放全國所有黨公職人員全力支援並認養罷免連署據點，開放各人服務處協助連署，以筆者及周遭愛台朋友為例，我們的選區沒有國民黨立委，嘉義，台南，高雄，屏東也沒有藍委可罷，雖無法參加連署，但我們護國之心跟大家同樣熱切，將有錢出錢有力出力認養支援罷免連署站，讓這場大罷免社會運動寫下台灣民主運動的歷史驕傲。

（作者是科技公司營業經理）

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