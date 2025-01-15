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自由廣場》無法用手投票 只好用腳投票／121萬個中國證人

2025/01/15 05:30

◎ 木鐸

國際人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）一月十日發佈報告稱，根據聯合國難民署統計，自中國領導人習近平二○一二年上任以來，流亡海外、尋求庇護的中國人連年創新高，總數已逼近一一六萬人。

其中來自河南省安陽縣的中小企業主王守峰，因「資助維權律師周世峰病危妻子的醫療費」，竟被當局指控「違反慈善法」，當局打算抓捕他時，幸有受他啟發的一位公安通風報信，這也迫使他必須匆促展開海外逃亡。王守峰受訪指出「我的中國夢是中國能夠成就像美國、德國這樣的民主社會、民主政府。讓十四億人民每人有一張選票，可以選我們的政府，可以走向文明。」

《BBC》二○二四年四月一日亦報導，中國公民已是偷渡美國或尋求庇護的新群體。據統計，二○二三年在美墨邊境被拘留的中國公民超過三．七萬人，與二○二一年相比，暴增五十倍。

投資移民公司Henley&Partners最新報告指出，二○二四年估計有一萬五二○○名擁有一百萬美元（約三三○○萬台幣）資產的富人遠離中國，移民他國並轉移資產。

中共前政治局常委尉健行秘書王友群指出「習上台十二年，決策連連錯誤，社會各階層處境越來越艱難，導致民怨沸騰。反習人群不斷擴大。習擔心發生民變，在國際上大搞戰狼外交，四面樹敵。習的高危處境，從習在國內視察和國外訪問的安保可以看得一清二楚。中共對習的安保大有滿眼是敵、草木皆兵的架式。」

王友群的觀點佐證了一一六萬申請庇護人潮，三．七萬偷渡客以及一．五二萬富人移民潮的可信度，觀察中國，毋忘參考這個活生生的數據。

（作者從商）

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