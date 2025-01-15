自由廣場》民主正在失序 國家正在失速／罷免拯救蒼生 綠營何須袖手?

◎ 林正二

民間已展開罷免藍委連署活動，賴清德總統居於國家領導人的高度，未要求民進黨人響應罷免活動。而賴總統的子弟兵林俊憲委員等綠營人士，則認為執政黨應協助罷免活動，否則難以達成目標。

在台灣遭受中共文攻武嚇與侵奪之際，藍白立委卻裡應外合，透過選罷法、財劃法與憲訴法的修改，削弱人民罷免的意願，癱瘓賴政府執政與護衛台灣的能力，從而欲達奪取政權之目的。賴總統面對內憂外患，肩負護衛台灣主權與人民自由幸福之責，應以因應政局變動的高瞻遠矚，責無旁貸地響應、協助民間罷免活動，方能成功罷免藍委，讓綠營轉為多數，俾能落實執政。否則未來三年，藍白仍居多數，將更肆無忌憚地修法、立法，牽制賴政府，賴的執政將益發艱困、政績每況愈下，二○二八年恐將失去執政權，讓台灣走向遭中共併吞的不歸路。

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這幾天，中北部的連署罷免活動，有些並非民進黨的支持者，如正藍、反共的長輩，不滿世代差距的年輕人，不問世事的家庭主婦，都站出來連署、支持罷免活動。此因他們深知藍白的毀憲亂政不只妨害政府運作、影響人民生活，更會癱瘓台灣，讓中共不費吹灰之力奪取台灣。

有鑒於此，民進黨應適時透過全台的座談會、媒體與社交網絡平台的宣講，完整論述為何必須罷免不適任立委，讓國人瞭解維護台灣安全與人民安居樂業的重要性，期能改變中間選民及淺藍族群的看法，破解國民黨藉地方派系利益及宗親關係組構的人際網絡。

台灣推動民主政治近四十年，政治亂象竟如此嚴重，空有民主外殼、無民主內涵，除了藍白惡鬥與媒體誇大激情等外在環境，主因係民主轉型過程中，對公共事務及文化價值的獨立思考與探索分析能力，邏輯思辯能力不足，喪失理性精神，未落實於生活的人格與文化教育。

國民黨曾經長期統治台灣六十幾年，透過地方派系攏絡、單向教育手段，而建構保守思想、黨國思維的社會結構依然根深柢固，以致難以像先進民主國家建構理性多元的民主社會。這也是民進黨政治人物普遍比國民黨優秀，但立委席次仍未能過半的結構性背景。

當國人益發厭惡藍白胡作非為、擬罷免不適任立委時，民進黨應勇於參與此一社會運動，藉由全方位論述，讓各地國人瞭解民主真諦與國家願景，從而獲得更多支持，以利台灣往前邁進。

（作者是政治評論員）

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