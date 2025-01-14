自由廣場》藍白毀滅式法案 激起罷免怒潮

◎ 陳啟濃

朱立倫跟蔣經國謁陵，向兼民進黨主席的賴清德總統喊話，聲稱「我們大家放下仇恨，彼此合作讓台灣能夠更團結。」還一再強調台灣要合作不能鬥。出席活動的韓國瑜談及立院朝野衝突時則說「站高一點來看，這些都是民主展現的一部分」。

兩人發言動見觀瞻，可惜都避重就輕、言不及義。因為破壞民主的元凶就是國民黨，行徑正在毀滅國家的也是國民黨。

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罷免是大是大非，不涉個人好惡，更談不上仇恨，當國家長遠的發展與利益遭受戕害，所有人所有政黨都要放下成見，坦然面對人民的檢驗，到底藍白兩黨所通過的法案，是否禁得起民意考驗，透過罷免，可以見真章。

大家看得很清楚，國民黨在立法院的所做所為，根本完全就是朱立倫所說的「仇恨表現」。他們粗暴通過的法案，只因釋憲案被否決，就開始追殺大法官，提高釋憲案的通過人數門檻，刻意不通過大法官的提名人，這不是仇恨是什麼? 總統選輸，輸得不甘願，就針對中央動手搶錢爭權，地方經費暴增，立法院成為「太上行政院」，這不是仇恨是什麼？ 如果擔心被人民大罷免，不如幡然悔悟，趕快撤回修惡法案，人民怒氣消了，大罷免自然就退潮了。

比起中共用打壓台灣的野蠻行徑，國民黨在立院的仇恨表現毫不遜色，仗著人多粗暴修法，幹的事都可能讓台灣未來陷於萬劫不復。尤其是，國民黨每有重要政治人物奔赴中國朝拜後，一回到台灣，國內政局都發生天翻地覆式的動盪，到底台灣永續發展重要，還是中共的指示重要？

朱立倫不須假慈悲，韓國瑜不要扭曲民主，朱主席的假慈悲跟院長的偽民主，恕台灣人無福消受。

（作者是政治評論員)

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