自由廣場》致敬115藥師節／聚焦藥師專業 共創健康台灣

◎ 黃金舜

隨健康意識逐步提升，藥師作為公共健康的重要推手，漸獲社會的關注與認可。我非常榮幸受聘為「健康台灣推動委員會」委員，不僅是對藥師專業價值的肯定，更象徵著藥師們積極參與國家健康政策、開創新局的重要一步。一月十五日藥師節，向所有辛勤付出的藥師表達最誠摯敬意，並呼籲社會正視藥師角色與相關政策，共同守護全民健康。

去年透過「健康台灣推動委員會」進一步深化與醫療團隊的合作，彰顯藥師的專業價值。藥師的核心任務包括用藥安全與疾病預防，致力於協助病患正確用藥、降低醫療風險，並提升全民健康素養。未來，我們將聚焦於癌症篩檢、心理健康及用藥安全等議題，運用全台一萬多家社區藥局作為基礎，協助民眾發現健康異常並進行轉介，例如︰推動心理健康服務與自殺防治，對服用抗憂鬱症藥物或安眠藥的患者加強監測與關懷，降低濫用風險。

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同時，藥師也將在全社會防衛韌性計畫中扮演關鍵角色，應對戰爭或災難中的醫療需求，包括外傷處理及藥物注射等，顯示藥師是守護國民健康的中堅力量。

隨著科技進步與醫療模式轉型，藥師也面臨新的挑戰。需要掌握大數據應用及醫療人工智慧技術，以保障患者數據安全，並提升服務效率與品質。尤其在高齡化社會快速成長下，藥師的角色逐漸從藥品供應擴展至健康管理與慢性病防治，成為醫療團隊中不可或缺的一環。為面臨未來的大量需求，我們殷切期待藥學教育能更加與時俱進，著重實務訓練與跨領域合作，培養兼具創新能力與專業素養的新世代藥師。

此外，藥師專業發展仍然面臨政策支持不足的挑戰，當前社會對藥師角色的認識不夠深入，相關法規與參與權限仍待提升，我們呼籲政府加速完善政策，包括藥師在健康管理和公共衛生領域的服務範疇，並增加資源投入，確保藥師的專業價值能充分發揮。

藥師不僅是健康守護者，更是保障國人健康的重要基石，讓我們攜手支持藥師專業發展，完善政策，共同打造健康台灣，為全民創造幸福與美好的未來。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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