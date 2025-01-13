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自由廣場》川普主義 台灣參與國際組織新機

2025/01/13 05:30

◎ 張昭仁

美國準統統川普尚未正式就任，就己經引發國際社會喧然大波，不論是加拿大成為美國五十一洲，或揚言購買甚至動武取得格陵蘭島、巴拿馬運河等議題，都造成當地國與國際社會的紛擾，未來怎麼發展尚未確定，但可以看得到未來四年國際社會的規則，在川普主義下勢必重新制定，尤其，川普主義講究力量與貢獻，從力量與貢獻中重塑國際新秩序，在這個新秩序之下，台灣憑藉自身力量有機會成為國際社會一員。

拜登的美國政府試圖維持世界和平，然而二○二五年世界仍然不和平，中東戰火與烏俄戰爭仍膠著，舊有的國際規則下，世界依然沒有和平，更有甚者，維持既存秩序的國際組織本身卻充滿重大問題，以聯合國來說，常任理事國俄羅斯發動侵烏戰爭，另一常任理事國中國卻支援俄羅斯戰事，其他會員國拿他們沒辦法，這樣的聯合國還能維持世界和平嗎？不只如此，聯合國百般刁難台灣，持中華民國護照不得進入聯合國，難道近二千四百萬的台灣子民不是地球公民嗎？這樣的聯合國還有公平正義可言嗎？

再以關係人類健康的世界衛生組織，長期以來將台灣排除在外，台灣是新冠肺炎五大疫苗創造者之一，排除台灣，而讓病毒發生國中國在組織內部任意操控，看世衛在上次傳染病大流行的荒腔走板，這樣的組織能守護地球人類健康嗎？再看國際經貿組織，中國在近廿年透過國際經貿組織取得重大發展利益，到現在還在接受發展補助，它卻把賺取的利益用在對付自由世界國家的認知戰，台灣首當其衝，這樣的經貿組織還有公平競爭的可能嗎？

這些造就國際秩序的組織的主要經費來自美國，美國維持各國平等發言權，然後眾多會員國家卻被中國收買，原本的功能目的沒完成，更變成對付台灣的一言堂。這些國際組織造就了既存的國際秩序，既存的國際秩序並不和平。組織的原創目的誠然良善，經過八十年卻逐漸質變，已經無法達成原來和平公義的目的，那麼是時侯改革了。

川普主義之下，這些組織必將改革或重新來過，未來在新的組織之下，根據各國能力與貢獻度重新分配發言權，界定新的國際秩序。台灣的經濟實力、科技能力與國家人民都有能力與意願貢獻國際社會，像口罩、疫苗輸出到半導體晶片，這是台灣重新站上新秩序國際社會的機會。

（作者為會計師）

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