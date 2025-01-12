自由廣場》教室可以裝設監視器嗎？

◎ 林政武

日前學校會議，有老師提議要在各班教室裝設監視器，起因是班上有學生在黑板電視大屏螢幕，留下辱罵老師的不雅字眼，事後沒有人願意承認，提議裝設監視器的老師論點是可以恫嚇學生，爾後不敢在教室內亂來，發生類似東西遺失、擾亂課堂秩序、霸凌、違反性平…等行為，只要調監視器畫面出來，真相馬上水落石出，既然有這麼多好處，為何全國各級學校，除了幼稚園以外，沒有一間教室有裝設監視器呢？

教育部頒定「高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，開宗明義提及，目的是維護校園安全，並保護個人隱私，所以目前各級學校校園監視器的裝設地點，主要裝在校園各個出入口、走廊、樓梯轉角、校園轉角…等。但我們絕對不會看到廁所裡面裝設監視器，其實廁所也是很容易發生校園意外的地點，「玫瑰少年」葉永鋕就是在廁所發生意外身亡，但廁所裝設監視器與保護個人隱私相互牴觸，所以監視器頂多只能裝設在廁所入口，絕對不會裝在裡面。

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支持在教室裝設監視器的論點除了上述言論外，有人可能會說老師或學生會怕在教室裝設監視器的，就是心裡有鬼；如果這個論點可以成立的話，以後大家的辦公桌後面也可以用同樣的理由去裝設監視器，只要你上班不要混水摸魚，何必害怕後面那一支監視器呢？

大家不妨同理心的去思考一個問題，你在上網的時候，就算不是逛十八禁的色情網站，應該也不希望有人在旁邊看你在逛甚麼網站，這個叫做合理隱私期待，老師沒課的時候，在辦公室可以用比較輕鬆的姿勢辦公，天氣熱的時候讓腳ㄚ子伸出來透透氣，挖個鼻孔抓抓癢，都無傷大雅，但如果有一支監視器對著你呢？所以公共場合並不表示沒有合理隱私期待。

教室裝設監視器有弊有利，在保護個人隱私的大前提下，不宜貿然實施，更何況是在溝通不良以及未經家長的同意之下強行裝設，然後用裝設監視器是為了保護老師跟學生的糖衣，去包裹侵犯師生個人隱私的惡意。

（作者為現職國中教師）

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