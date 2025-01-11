自由廣場》2025好兆頭 迎接新挑戰

◎ 方復權

財政部九日公布最新進出口統計數據，二○二四年我國對美國和東協兩大市場的出口值與順差額雙創新高：對美出口一一一三億美元、出超六四八億美元，對東協出口八七七億美元、出超三八五億美元；顯見美國去中國化經濟政策以及台商回流與布局東南亞的效果立竿見影。

此外，去年十二月出口額四三五點九億美元，為歷年單月次高，財政部官員戲稱神龍擺尾，優於預期，但令人高度懷疑這是美國進口商擔憂川普一月二十日上任後，祭出關稅大旗的提前因應。

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面對川普政府提高關稅，全球主要對美輸出國的匯率放貶態勢似乎磨刀霍霍。台灣去年對美國的出口值與順差額雙雙攀登高鋒，鐵定成為美國財政部鎖定的目標，包括關稅制裁和匯率操縱國懲罰。但仔細檢視，去年台股封關指數收在二三○三五，不僅創下一九九九年以來、二十五年最高，還出現驚豔之點，包括年漲五一○五點 (漲幅高達二八．四七%)、台積電股價曾一度飆上一一○○元、市值飆破七十三兆元歷年新高等等；於此前提之下，台幣兌美元匯率在去年封關前來到 三二．五：一左右，今日即將貶破卅三元，對比數年前強過三十元大關，工商大老所呼籲的三一．五：一更具優勢與獲利。更值得關注的是，如果川普政府對台灣實施關稅制裁或匯率操縱國懲罰，今年的台幣匯率將具有相當好的韌性，能從容因應。從另一個角度來看，萬一美國高關稅促使全球通膨再度升溫，台幣被迫升值之後，進口貨物的價格反而相對穩定，又是我國貨幣政策預留的伏筆。

筆者乃是寶島上微不足道的一顆小小螺絲釘，在此給中央銀行的高瞻遠矚和超前部署按個讚，表達二○二五好兆頭與面對新挑戰的心情。

（作者從事國際貿易）

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