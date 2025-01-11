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自由廣場》習近平反腐 越反越嚴重

2025/01/11 05:30

◎ 竹木一工

中共總書記習近平六日在中共紀律檢查委員會全會稱「當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生…」。

回顧十二年來，習近平對反腐敗成績的描述：二○一五年是他掌控中共政權的第三年，他稱「腐敗和反腐敗呈膠著態勢」；二○一六年在中共五中全會，習近平說「反腐敗鬥爭壓倒性態勢正在形成」；二○一七年六中全會更進一步稱「壓倒性態勢已經形成」；二○一八年一月，中共十九屆二中全會召開，習近平宣佈，「反腐敗取得壓倒性勝利並全面鞏固發展」。如今竟稱「當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」。

為什麼習近平反腐十二年，而腐敗越來越嚴重呢？曾任中共中央黨校校刊《學習時報》記者、副編審，目前流亡美國的政治評論員鄧聿文認為「失敗的根源在於，中共腐敗是一種內生於制度的腐敗，必須從政治體制根治，但當局不允許引入外部力量來監督，使得黨內反腐看似刀刃向內，卻傷筋而不動骨，刮骨而不療毒。」

鄧聿文一九六八年三月十六日生於中國，茁壯於中共中央黨校。二○一二年中共領導人交接前夕，奉命撰寫長文《胡溫的政治遺產》試探輿論，豈料用詞不當，誤觸龍顏，而遭貶抑。中央黨校素有「高官腐敗培訓基地」的謔稱，順口溜「遠看像座廟，近看是黨校，沒有和尚和老道，一群高官在深造。」諷刺的就是這種現象。鄧聿文近身觀察，分析具權威性。事實顯示，習近平假藉反腐整肅異己，由於「立意不良善」，必然路越走越偏越窄，如今終於露出，「假正氣真邪氣」的真面目，原本刀刃向異己，現在刀刃向自己，不得不殺自己提拔的將領，以立軍威，刮骨療毒，結果刮斷了筋，刮碎了骨，內有軍心、官心、民心三心齊思變，外有國際抗中力量匯聚，弄到面臨亡黨亡國之境，真是自作虐不可活。

（作者從商）

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