自由廣場》健全的醫療體系 需要足夠的資源

◎ 林應然

今年度健保總額成長率高達五．五％，達到行政院核定上限，高於協商版本，醫療院所皆感欣慰，惟卻遭督保盟及醫改會批評說「要五毛給一塊」，甚至要求調查衛福部長邱泰源是否圖利或違法。醫療團體見此實在憤憤難平。

首先，依據全球資料庫網站公布「醫療照護指數」，台灣二○二四再次奪得世界第一，這已是台灣連續六年、十二次評比蟬聯世界第一，領先鄰近日本、南韓。但由於在總額制度下長期給付不足，弊端顯現，健保給付目前已低落到打七、八折，已經導致許多醫療院所人力不足，降載減少服務、縮減病床，不少病患擁塞急診無法入院，開刀房也限定每日手術時數，連立法院朝野都知道嚴重性，決議要求政府在一一四年六月卅日前健保給付不得少於九五折。我們可以肯定民間團體監督政府健保費用成長率的用心，但是否也同時應該提出要如何節約民眾合理使用健保的方法，無所限制的制度已經導致健保包山包海，既無分級醫療限制，可以直赴醫學中心就醫，又無使用次數限制，可以無限吃到飽看診，導致所有健保費用的成長在總額的框架下完全由醫療院所承擔，如此失衡的監督，實在值得商榷。

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許多國家的健保總額是建基在額度使用完後，醫療服務就停止提供，因此很多就診、檢驗、手術必須排到數月或數年後的預算才能執行，世界上也只有台灣有民眾可以無限使用，醫療院所必須無限承擔的健保總額制度，在健保逾九十%滿意度的表面數字下，有沒有看到醫療院所因攤扣、折付、核刪而內心在淌血，衛福部若不思提高健保總額成長率，如何達成立法院主決議的要求？如何挺住醫療院所，這種既要馬兒好，又要馬兒跑，又要馬兒不吃草的苛求，再多再高明的部長也難做。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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