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社論》國會之亂不止 台海蟒蛇蠢動

2025/01/10 05:30

立法院國民黨團與民眾黨團聯手通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高將提升到八十％。政院痛批立法院強行修法且嚴重違反法律，加重年輕人負擔，惡化世代之間的公平正義。（資料照）立法院國民黨團與民眾黨團聯手通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高將提升到八十％。政院痛批立法院強行修法且嚴重違反法律，加重年輕人負擔，惡化世代之間的公平正義。（資料照）

立法院國民黨團與民眾黨團週二聯手通過「警察人員人事條例修正案」，退休警消所得替代率最高將提升到八十％；蔡政府時期好不容易推動的年金改革，出現了破口，國民黨團揚言接下來要處理公教人員，年改走向回頭路。行政院長卓榮泰說，立法院強行修法且嚴重違反法律，斷然無法接受、礙難執行。藍白把年金制度拉回原點，除加重年輕人負擔，惡化世代之間的公平正義，公務人員退撫基金也將提前破產。先前藍白才通過「財政收支劃分法修正案」，瓜分中央財權三千七百多億元，未來中央政府要推動的國防等重要政策，財政資源皆受嚴重擠壓。打擊中央執政，進而弱化台灣，這形同為中共謀台，大開方便之門。

國會之亂不止，朝野對立升高，對於立委擴權亂政，公民團體則要罷免。然而，社會大眾聚焦政爭，影響所及，則有淡化甚至轉移中共近期在灰色地帶衝突的擴大情形。海巡署上週接獲中華電信報案，指東北方海域海底國際電纜發生損壞，案發時間航經該海域的喀麥隆籍SHUNXING三九貨輪，我海巡艦艇則攔截未果。據調查，肇事貨輪掛牌登記為喀麥隆籍，另重複登記為坦尚尼亞籍。七名船員均為中國籍，船東則為香港籍。海巡署說，對照去年歐洲也發生海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪歷史航跡研判，不排除中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。我國目前十四條對外海底電纜，承載大部分國際通信，研判這恐是中國對台「資訊封鎖」測試。另不尋常的是，該艘貨船在公海上還關閉位置資訊。「船舶自動識別系統」保持開啟，有助在海域活動透明度。其動態詭異，當屬國安層次的問題。

然而，外部環境風險上升，藍白則繼續強行通過爭議法案，包括「癱瘓憲法法庭」的憲訴法修法、「罷免連署須附身分證影本」的選罷法修法、「掏空中央政府財源給地方」的財劃法修法，以及本週通過反年改的「警察人員人事條例修正案」等案，造成社會紛擾不斷，政府也必須同時面臨內外挑戰。令人憂心的是，多數民眾都未注意貨輪切斷海底電纜的最新一波擾台動作。國際媒體如紐約時報、金融時報等均關注此事，報導認為這並非單純事故，並特別點出受損電纜主要連結台灣與美國西岸的海底網路。前年二月連接台灣至馬祖間的兩條海底通訊電纜，也遭中共漁船拖斷損壞，該年三月底才完成修復。船舶損壞海底電纜，先馬祖後基隆，顯示中共灰色地帶行動向東延伸。我方除增強巡查能量、積極發展韌性網路，針對海底電纜等關鍵基礎設施，也要就可能事故加強演練與應處。

中共進逼台海周邊，我海軍司令唐華去年十月接受「經濟學人」雜誌訪問時指出，解放軍正利用「蟒蛇策略」來壓縮台灣，準備執行封鎖。軍方的判斷，則與前述海底電纜遭斷的灰色地帶行動升高，可謂息息相關。台灣的國際通訊以聯外海纜為主，如遭受破壞，將嚴重影響行政機關運作及指揮管制效能。最近，國安局發布報告，示警中共藉由對台軍演時機，同時對我交通、金融等基礎設施，進行駭侵等網攻活動。一邊演練斷訊封鎖，一邊用複合式手法，在社群媒體散播爭議訊息，從「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論等，削弱我國人對政府信心，升高社會對立氛圍。檢方近日並破獲退役軍職人員，用組小黨作為掩護，發展「狙擊隊」，準備策應中共襲台時破壞重要軍事設施，為標準「第五縱隊」。國會愈亂，中共對台動作也更加頻仍。

面對內外挑戰，賴政府除應處國會之亂，還必須提出國安機制精進作為。對於這類境外勢力的攻擊，蔡政府過去雖制定如「反滲透法」等法，但被認為還有侷限，防堵效果不足。中共對台滲透鋪天蓋地，但該法所列政治干預情形涵蓋面不夠完整。此外，法界提到該法僅有「天花板」，而無「地板」設計，包括中共並不會等到選舉期間才滲透，應修法羅列更多樣態，增訂符合比例的輕重刑度。面對中共滲透、侵擾等國安問題，亟待盡速強化相關修法工作，反觀現在立法院的政治結構，國人要有期待，簡直緣木求魚。尤其，藍白主導的立院亂象，甚至還打算進一步鬆綁國安法制，例如退將赴中參加政治活動得以免罰。把國安當兒戲，更反其道而行，國會之亂造成國安門戶洞開，中共的蟒蛇策略勢必更為蠢動。

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