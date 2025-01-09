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自由廣場》警消海巡人員的薪資正義

2025/01/09 05:30

◎ 林建宇

立法院一月七日三讀通過將警消海巡所得替代率增到八十%，法案一過，輿論譁然，藍白兩黨及部分退休人員則以「遲來的正義」形容此次修法。

警消海巡具有工時長、高壓力、高危險性等工作勤務特性，因而多年來支領較高薪資加給以維持衡平，但這種機制在近年面臨極大挑戰。

先是推動年金改革，在二○二一年起讓十八%走入歷史，讓全體退休與現職公務員感受強烈被剝奪感；接著二○二三年起釋字七八五號上路適用，最辛勞的外勤人員勤務被拆班得極為嚴重，譬如消防分隊須依賴義消支援隊部的值班、跑救護，甚至進火場打火，早已是現實日常。若是正職人員，每年須支上百萬薪資，如今找義警、義消輪班支援外勤工作，每人每月只須負擔1萬左右的保險費、裝備費跟零星津貼，在機關亟須執勤人力的情況下，這股歪風常態已無可避免。

實務上，有許多單位的離職人數比報到人數更多，部分政府官員早已看出警消海巡執法人力負成長的未來，不得不祭出更多誘因以吸引投入治安行列，但這次修法可有「對症下藥」？拉高退休金對已退休或將退休的前輩，或許有幫助，但對距退休還早、仍在第一線奮鬥者，真的公平嗎？

筆者曾在警察、海巡機關服務，認為治本政策應是「調高現職人員薪水」、「補實並增加法定員額，以分攤、降低工作負擔」、「減少不必要的行政協助」或「提升科技輔勤的裝備水準及相關作法」，而非拿功德、義務及退休金來短線操作，甚至淪為政治議題、撕裂公務員之間的情感。

警消海巡人員絕無以一己之私而引發內亂之想法，只盼職涯經歷能受肯定尊重，並得到應有待遇，獲得公平看待，更期許朝野共謀長治久安的人事政策，庶免不必要的撕裂。

（作者是公務員）

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