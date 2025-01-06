晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》癌患激增怎麼辦？ 研究︰改變飲食習慣

2025/01/06 05:30

◎ 黃青真

前健保署長李伯璋日前投書〈自由廣場〉指出：「二○二二年罹癌病患還是激增八五三一人，您怎麼辦？」。

改變飲食習慣，是世界癌症金會（World Cancer Research Fund, 簡稱WCRF）與美國癌症研究所（American Institute of Cancer Research, AICR）根據足夠證據力的研究結果，所提出的建議。這兩個機構建議的防癌策略包括：維持健康體重；身體要活動；吃全穀、蔬菜、水果與豆類；限制速食；限制紅肉與加工肉品；限制含糖飲料；限制酒精飲料；勿用補充劑防癌；盡力以母乳哺餵嬰兒；癌症患者亦盡力遵循以上推薦。美國癌症研究所的推薦圖上另附註：（一）避免煙害及過多日照也很重要；（二）遵循以上推薦同時可降低鹽、飽和脂肪及反式脂肪的攝取，因此也可預防其他常見慢性疾病。

WCRF與AICR舉證顯示，成人體重過高增加食道癌、胰臟癌、肝癌、大腸結腸癌、乳癌（停經後）、腎癌及子宮內膜癌的風險。體脂肪過高可能增加口腔、咽喉、胃、卵巢及前列腺癌的風險。根據全國營養健康調查結果，台灣成年男性體重過重＋肥胖的盛行率，自一九九三～一九九六年的卅三．四％（廿三．一％＋十．三％）至二○一七～二○二○年的五十八．九％（廿八．四％＋卅．五％）。當今肥胖率約三倍於卅年前，表示罹癌風險持續增高，似乎也符合上述預測。

除癌症外，肥胖也是其他常見慢性疾病的風險因子，例如：第二型糖尿病及心血管疾病等。而這些慢性疾病亦皆為國人十大死因，也是健保支出的大宗。所謂「慢性疾病」（包括癌症），指其多於青中年期不良飲食習慣及生活型態下即悄悄啟始，醞釀一、二十年之後方顯現病徵。所以防止必需從青年時期建立良好生活及飲食習慣。

國民身體良莠也是國力指標。在此，呼籲各大學均應開授營養與健康飲食通識課程，職場應提供健康飲食營養教育以及健康飲食環境。為未來的國民健康及提升國力超前部署。

（作者為台大退休教授、財團法人台灣營養基金會創辦人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書