自由廣場》癌患激增怎麼辦？ 研究︰改變飲食習慣

◎ 黃青真

前健保署長李伯璋日前投書〈自由廣場〉指出：「二○二二年罹癌病患還是激增八五三一人，您怎麼辦？」。

改變飲食習慣，是世界癌症金會（World Cancer Research Fund, 簡稱WCRF）與美國癌症研究所（American Institute of Cancer Research, AICR）根據足夠證據力的研究結果，所提出的建議。這兩個機構建議的防癌策略包括：維持健康體重；身體要活動；吃全穀、蔬菜、水果與豆類；限制速食；限制紅肉與加工肉品；限制含糖飲料；限制酒精飲料；勿用補充劑防癌；盡力以母乳哺餵嬰兒；癌症患者亦盡力遵循以上推薦。美國癌症研究所的推薦圖上另附註：（一）避免煙害及過多日照也很重要；（二）遵循以上推薦同時可降低鹽、飽和脂肪及反式脂肪的攝取，因此也可預防其他常見慢性疾病。

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WCRF與AICR舉證顯示，成人體重過高增加食道癌、胰臟癌、肝癌、大腸結腸癌、乳癌（停經後）、腎癌及子宮內膜癌的風險。體脂肪過高可能增加口腔、咽喉、胃、卵巢及前列腺癌的風險。根據全國營養健康調查結果，台灣成年男性體重過重＋肥胖的盛行率，自一九九三～一九九六年的卅三．四％（廿三．一％＋十．三％）至二○一七～二○二○年的五十八．九％（廿八．四％＋卅．五％）。當今肥胖率約三倍於卅年前，表示罹癌風險持續增高，似乎也符合上述預測。

除癌症外，肥胖也是其他常見慢性疾病的風險因子，例如：第二型糖尿病及心血管疾病等。而這些慢性疾病亦皆為國人十大死因，也是健保支出的大宗。所謂「慢性疾病」（包括癌症），指其多於青中年期不良飲食習慣及生活型態下即悄悄啟始，醞釀一、二十年之後方顯現病徵。所以防止必需從青年時期建立良好生活及飲食習慣。

國民身體良莠也是國力指標。在此，呼籲各大學均應開授營養與健康飲食通識課程，職場應提供健康飲食營養教育以及健康飲食環境。為未來的國民健康及提升國力超前部署。

（作者為台大退休教授、財團法人台灣營養基金會創辦人）

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