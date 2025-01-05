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自由廣場》主唱搭跨年舞台墜亡 冷血的北市府

2025/01/05 05:30

◎ 陳冠甫

北市府跨年晚會舞台搭建工程發生工安意外，跨年夜正逢亡者「頭七」，家屬不滿市府快速復工，調查卻無結果。台北市長蔣萬安回應，非常遺憾，會究責到底，隔日也有派人慰問。蔣萬安沒說的是，十二月廿五日晚間意外後，他行程不變前往舞台旁的台北市議會，參加議員就職兩週年餐會，並與藍白議員同歡。

蔣萬安並非不能參加既定餐會行程，但能否多點人性？哪怕表情嚴肅都好。當晚餐會不只蔣市長，副市長李四川、林奕華、張溫德與多位市府官員皆到場致意。市府門前六點才發生意外，試問有多少官員途經此地前往議會？在聖誕夜當晚，一條生命逝去，再也等不到家人團聚。但如此近的距離，官員與議員照樣杯觥交錯，只能說「那畫面太美我不敢看」。

坦白說，北市府不會因工安意外暫停跨年晚會，甚至舞台搭建都不會有所延誤。蔣萬安開口閉口「必定嚴懲、追究到底」？是騙一般民眾。依行政罰法，一行為觸犯刑法、行政法義務，刑事法優先。因涉及刑法本就會移送地檢偵辦，不會依職安法裁罰最高卅萬。即便未成立刑事案件，也曾發生工安事故調查後，認為無違反職安法，而未被裁罰。二○二二年還有一起工安死亡案例，僅裁罰三萬最低額的案例。

任何停復工申請除提交申請書外，雇主需完成職災結果調查表，內容需說明承攬關係、發生經過、事故現場照片、肇災原因分析、改善政策與撫卹情形。而瀏覽北市府停復工查詢網站，近期更新停留在去年十一月卅日。

若按家屬說法，雇主未保險、至今默不吭聲，職災撫卹情形欄外該如何寫？內容不齊如何通過復工？近日市府迫於壓力才公佈停復工日程時間表，內容卻更像撇清責任。若事件調查報告無法公佈，職災結果調查表總能適度說明，還是蔣萬安怕廠商避重就輕託詞，讓官商醜態被揭露？

（作者為台北市議員助理）

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