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自由廣場》不再補助農企業冷鏈 防衛糧安成空言

2025/01/05 05:30

◎ 姜連山

新聞報導國發會擬今年起將不再納農企業為冷鏈補助對象。若此事成真，將會對台灣農業發展與糧食安全產生重大影響。

大家都知道食物買回家要放冰箱保存，但要如何從產地到市場都能維持保鮮狀態，降低農產品腐敗毀損比例，就要依靠全程冷鏈。能夠擁有成熟的農產品冷鏈物流體系的國家，如美日、加拿大等，往往也是重要的農業生產及貿易國家。

冷鏈的建置及營運成本相當高，因此蔡英文政府上台後，投入八十多億元，大力推動建置農產品冷鏈物流計畫政策，補助農民團體與農企業等建置冷鏈設備，提高農產品的保鮮程度。

而這個補助也是有條件的。農糧署的冷鏈設備補助規範就有明載，能申請補助的農企業，就是直接以農糧的產、製、儲、銷、加工為營運項目，並且與農民契作國產農糧。而且還必須有配合政策辦理產銷履歷、有機友善耕作、集團產區、外銷專區等政策配合實績。

另外，在申請到補助並建置冷鏈設備後，還有責任要配合政府政策，協助外銷、加工及儲存等產銷穩定措施；並且要在一年內取得ISO、HACCP等驗證。由此可知，這個冷鏈補助不只是帶有穩定台灣農業產銷均衡、提升農產加工等環境品質，以帶動農產品競爭力的政策目的；更具備將受補助農企業納入產銷調節一環，擴大政府的調度能量。

這不僅能因應如中國時不時禁止輸入台灣農產品的威脅，更是能夠擴大糧食安全保障，相信這對賴清德總統力推的全社會防衛韌性會也是相當重要的支持。

（作者為農業工作者）

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