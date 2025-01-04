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自由廣場》「浮報」酬金及加班費確屬「犯罪」行為

2025/01/04 05:30

◎ 莊宇森

高虹安明知立法院編列的公費助理費用（包括酬金及加班費），係由立法院直接撥入各公費助理個人之金融帳戶，竟利用立委擁有自行決定分配該「一定數額之助理費（總額）」之權，與黃惠玟等人合意「浮報」酬金及加班費，致立法院承辦人員陷於錯誤，高虹安則與黃惠玟等人共同不法領得「浮報」後的酬金及加班費，嗣將共同不法領得「浮報」後的酬金及加班費，納入高虹安自己口袋而使用（例如：洗頭等）。

北院去年七月依《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪，判刑七年四個月、褫奪公權四年。高虹安遭停職後上訴，高院合議庭認為，全案乃依《立法院組織法》第三十二條第一項關於助理費之規定判高有罪，但此條文違反「法律明確性原則」，可能牴觸憲法第十八條之規定，遂主動聲請憲法庭進行裁判，高虹安案自即日起停止審理，直到憲法法庭做出裁判後再續行審理。

觀《立法院組織法》第三十二條第一項前段乃規定：「立委每人得置公費助理八人至十四人，由立委聘用；立法院應每年編列每一立委一定數額之助理費及其辦公事務預算」，該「一定數額之助理費」乃指每位立委所聘請公費助理之助理費「總額」，至於該究竟如何分配予該八名至十四名公費助理？該法條並未規定，乃授權每位立委自行決定。

就高虹安領取「浮報」後的酬金及加班費的設計理念而言，助理費既已由高虹安的公費助理受領，該已受領的助理費即成為各該公費助理的「個人財產」，則各該公費助理自可依其「自由意願」處分其已受領的助理費（個人財產），包括「捐贈」給高虹安。但重點是，當初「浮報」酬金及加班費既屬不法，則無論是否違反各該公費助理的「自由意願」而「捐贈」給高虹安，「浮報」酬金及加班費均不失為犯罪行為。

憲法法庭若遲未裁判，高虹安必定因一審判貪污有罪而「無法復職」，至於高院審判程序暫停，或許讓高虹安獲得喘息，但從長遠看卻未必有利。

（作者是公會法律顧問）

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