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自由廣場》想撈中國財 先看馬雲下場

2025/01/04 05:30

◎ 李立聖

近來，網紅八炯的影片揭露中共藉由誘人政策迷惑人心從而達成統戰目的，例如，鼓勵台灣人入籍中國，以獲取獎勵金、創業補助及優惠貸款等。這些利益固然吸引某些人，但它背後埋藏著巨大而可怕的風險，特別是在中國這種獨裁政體之下，個人財產權全無穩定保障，台灣人若貿然投入，最終很可能面臨財產慘遭中共中央剝奪的風險。

中國作為獨裁政體，共產黨掌控了一切，法律和政策皆為服務中共權力需求而設，可伸可縮、彈性自如，市場規律或個人權益並非其優先考量，不信？馬雲的下場就是血淋淋的案例。二零二零年阿里巴巴創辦人馬雲，批評中國金融監管體系過於僵化，就遭到一連串的政治報復。中共不僅叫停螞蟻集團的IPO，還對阿里巴巴開出高達一百八十二億人民幣的天價罰單，並要求整改業務結構。馬雲就從此淡出公眾視野，遭中共當局邊緣化。在中國，即使身分地位財富如馬雲這般的超級企業家，別說是無力抵抗政府壓力，根本就是被灰飛煙滅。台灣的創業者或投資者，有幾人能及於馬雲的千分之一？ 一旦踩到紅線，下場只會更慘。任何形式的批評或，任何不符中共政治立場的言論，都會成為企業被接管、個人被整肅、財產被充公的導火線。

中國的法律體系極度不透明，政策隨時因政治需求而變。例如，許多外資企業被迫與中國國有企業合作，但最終都失去對公司核心技術與資產的掌控權。這些必然的風險提醒我們，所謂的優惠政策只是短期誘餌，卻是長期佈局對企業成果的全盤「收割」。相較之下，台灣作為民主自由的國家，提供了穩定的經濟基礎與法律保障。台灣憲法明確保障人民的財產權，政府不得隨意干涉或剝奪私有財產。即使因公共利益需要徵收，也必須依法補償，讓企業和個人在穩定的環境中發展。

台灣市場規模雖然相對稍小，撈錢速度可能相對持平，但至少經濟成果可以握在創業者自己的手中，不必擔憂遭政府收割或沒收。此外，台灣透明的法治環境讓創業者能更清楚地預測政策變化，避免因不穩定的外部環境陷入危機。更重要的是，在台灣，批評政府的言論受到憲法保障。這種自由同時也促進政策改進，形成良性循環的經濟環境。

選擇在哪裡創業或投資，是需要慎重考量的決策。短期經濟利益固然誘人，但若風險過高，最終可能一無所獲。中國的經濟政策看似吸引人，但在獨裁政體下，賺的錢能否保得住才是關鍵。台灣雖然市場小，但憑藉民主自由的制度和法治環境，提供了穩定且可預期的經濟發展基礎。這種穩定性才是真正值得珍惜的保障。台灣人應該深思，不僅要看短期利益，更應考慮長期安全與發展。畢竟，賺錢的目的，是能安心地守住與使用它。

（作者為政治工作者 師大碩士）

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