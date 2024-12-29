自由廣場》民主政治中 政黨應有的本份

◎ 陳俐甫

當代社會分工細密，政治具有專業性，分配社會價值者也須有超然性，所以才有政黨產生。目前民主社會均為政黨政治，國家也以法律來約束政黨。政黨應是謀求社會公益而非個人營利，因而受特別保障。政黨能支配政府處於優勢地位，所以應受特別限制。政黨應基於公共利益，為國舉才，提出政策等。政黨不可與民爭利、背叛國家、利用特權斂財。

政黨的主管機關是內政部，命運的仲裁者並非最高行政法院，而是憲法法庭，可見地位之崇高。

請繼續往下閱讀...

政黨可以免稅、收捐款，企業不可能與其公平競爭，所以不該兼辦商業。政黨有支配政府的權力，所以不應球員兼裁判，入股監督政府的新聞媒體，也不應用特權與民爭利。任何黨營企業都有涉及內線或特權的不公平競爭。

政黨對外不公開透明，也非財政部所能管，只有監察院有權查核政黨的捐款及財產申報。政黨以基金會或協會來推動社會服務或募款，將排擠現有慈善團體的資源，更不用說政黨也是這些補助機關的決策者或預算審查者。基於政黨利益分配社會資源，只會使社會慈善工作淪為鞏固「柱仔腳」工作。

政黨並非政府，但也非一般性的企業或NGO，而是介於政府與NGO之間的特殊法人。政黨協調民間利益，促進國家利益，是促進社會幸福的公益組織，而非實現特定目的的營利團體。政黨以執政為目的，故不適用企業或社會團體的管理方式。把政黨當成一般社會團體或企業來看待，在現行法律或政治學原理上並不正確。

近來有政黨透過各種人頭公司與慈善協會，接受獻金或生產商品牟利，遭到檢警機關認定為貪汙、洗錢與侵占。這雖是現行企業界常見的灰色地帶操作，但政黨本就不應該有此類行為，更遑論為現行法律所不允。

東方文化說：黨字是「尚黑」，西洋學者說：政治是必要之惡，台灣人常說：從政的都是「撈仔」等政治汙名化，雖有助於茶餘飯後紓解心理怨氣，但對打造幸福共同體絕無幫助。

只要國家尚有存在之必要，民主還是較好的政治制度時，我們就必須致力政治的公益性，避免政黨腐敗，而非日漸疏離政治事務。身為公民卻主張「政黨都一樣爛」、抱持事不關己的疏離態度，實是自暴自棄的民主自殘。監督政黨為所應為，比嘲弄政黨、排斥政治更符合公民利益。

（作者為台灣國家聯盟執行委員、台灣教授協會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法