自由廣場》傅崐萁們在打造中國人大

◎ 朱孟庠

「憲法法庭」就是「公民法庭」，藍白要修《憲訴法》廢掉公民對惡法的「複決權」；「罷免權」是民主的防腐劑，藍白要修《選罷法》，提高門檻，形同鳥籠，好讓他們為所欲為；再藉修惡《財劃法》掏空中央，癱瘓政府，重創國家體制運作。

毀憲亂政的總導演是更生人傅崐萁，編劇是誰？公民心裡明白，傅崐萁就是習近平的在台總指揮，立院多少傅崐萁們，背後站著一個習近平。未來罷免葉元之，就是罷免傅崐萁；罷免徐巧芯就是罷免傅崐萁，目的是全力防衛國會，避免遭「中國人大」化。

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為了硬闖「三惡法」，國民黨鄭天財嗆「他們全部進去，我就燒死他們」，恐嚇要燒立院；傅崐萁助理直接拿麥克風進議場亂；徐巧芯助理謝克洋打算帶油壓剪及器械進入二樓，民進黨多位立委受傷，國會淪為暴力殿堂，這幫人有武器、穿鋼頭鞋、動拳腳、對女性粗蠻。「國共一家親」本質皆暴力，以殘狠手段，僭奪政權，根本不講道理，如何再容忍？

藍白兩黨顛覆立院積累數十年的民主議事規範，意圖消滅委員會制，公然違法將綠委關在委員會門外，封殺發言權，踐踏民主紅線，把立院搞成瘋人院、小丑戲碼，把民主殿堂搞成笑柄，為中共抹黑台灣民主提供材料，讓台灣人丟盡顏面！

總統依法公布法令，須經行政院院長或相關部會首長副署。行政院長可以公告違憲不副署，這些惡法，行政院長不必簽不須執行，國民黨不服就倒閣，讓國會全面改選，接受民意仲裁，國民黨有這個種嗎？

以傅崐萁為首的第五縱隊，去中國拿學位，掌握國家機密，頻頻進出中國，連「立委赴中報備」法案也封殺，欲集五權於一身，毀憲亂政無極限。欲終結亂象，全賴民意和選票，切記：罷免藍委就是罷免傅崐萁，一定要拆掉習近平在台灣的布建。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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