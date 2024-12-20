自由廣場》如何扭轉委員會的議事違法？

◎ 邱子安

週一、週三（十六、十八日），徐欣瑩主持內委會連環車禍，違法甚鉅，又受藍白席次護航，維持錯誤會議效力。其實，常設委員會向來是立法院最容易出錯的場域，八個會十六個召委，一人一把號，經常出問題。不如趁此事件探討：如何扭轉委員會的議事違法？

可以想到的辦法，有涉及表決的、也有不涉及表決的。但通常議事錯誤，就是被多數強力通過，才能維持。因此，不涉及表決的機制或許較佳。

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三一八太陽花運動爆發，源自三一七張慶忠的違法議事。張違反立法院各委員會組織法第四條後段，搶了陳其邁的排案權，更有諸多議事違法；三二六時，復由有排案權的陳其邁主持，由諸民進黨委員提案通過決議，認定三一七會議自始無效，所以議事錄官方文件都不存在三一七會議。

但是，因有太陽花的豐沛民意支持，才能在席次劣勢下通過。立院恪守議事法規，總不能永遠靠他律監督。惟法規上用程序動議（委員會準用立法院議事規則第三十二條第二項）、確認議事錄（準用議§五十四）、復議（準用議§四十二、四十三），必須在本次或下次前提出，遭反對更須表決。這等同要在原先違法的多數手上，搶下議事合法，緣木求魚。

若不動用表決，自從三召委時代以來就有召集委員會議，可以援引。每會期之初，兩位召委須分配審查機關、輪值表、經費運用，總會召開召集委員會議。因為出席人就兩人，即使表決也不會有輸贏，是個可以用說理說服取代投票的機制。另外，委員會主席為了時效重大事項而召集協商，再由會議追認（準用議§9IV），也有類似優點。一一○年十月二十七日內委會，其他事項記載兩位召委協商，載明預算提案文字提出後要修正，一定要提案委員同意、簽名。解釋上此例視作召委會議或時效重大協商，都說得通。

十八日傍晚韓國瑜主持協商，沒有接過這碴，可能並非壞事。因為，院長主持的黨團協商（與前段時效重大協商不同），依立法院職權行使法第七十一條，其實是院會決議的特別提案程序。以此處理委員會議事違法，終究與委員會中心主義有違，還會開啟院會是否能打斷委員會審查中議案的無謂爭議。

本文認為召委會議、時效重大協商這兩種機制，是解決常設委員會議事違法較佳機制。當然，這只是技術層面，最終還是違規犯錯的政治人物要有共同守護立院制度的認知和意願。（作者是NGO兼職人員，專欄作家 曾任國會助理）

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