自由廣場》蔣萬安重炒「大新竹合併升格」 還記得當初首倡的林智堅

◎ 張哲修

「大新竹合併升格」曾是過氣的考古題，但前（三）日台北市長蔣萬安談到財劃法修法爭議時，坦承新竹縣市應該要合併，以成為台灣第七個直轄市，讓這件舊事再度沸沸揚揚，重回社會焦點。

這一題從地方到中央、從執政派系到朝野政黨都有不同意見。筆者曾在公部門歷練，我的肺腑之言是，應該把公道還給當初首倡「大新竹合併升格」的前市長林智堅。

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縣市合併升格，牽涉國家發展、地方治理、政治版圖和資源分配，先前，我總以為，一座蕞爾島嶼要升格第七個直轄市，非常愚昧，但其實它並非數學，而是被政客、側翼或名嘴影響形成的成見，看似合理，卻似是而非。

因為，一座城市的重要與否，應考量的是整體輻輳的戰略，和它在國家發展中的角色扮演，以及從區域、產業甚至在國際地緣被賦予的輕重地位。要看它是否關鍵，而非簡單的直轄市算數。

享譽國際的半導體聚落「新竹科學園區」座落在新竹市跟新竹縣，不僅是護國神山、每年還為國家帶來近二千億的創稅，卻因制度因襲而影響統籌稅款的分配，坐擁園區的新竹縣、市卻排名全國末位，既諷刺也不科學，人口達一二○萬的大新竹住民，為了國家而貢獻，其權利義務不應被忽略。

新竹縣市分家逾四十年，是時代的插曲、也成為島嶼歷史辯證過程中的懸念，包括大新竹輕軌等許多重大建設遲而未決，「喝好水」、「垃圾焚燒」等攸關民生的諸多議題，常被擱置一邊。

在林智堅執政新竹市期間，即使巧婦難為無米炊，卻治大城如烹小鮮，率領市府團隊，讓幾近不可能的多項任務次第實現。比如改造了南寮漁港、新竹市立動物園、新竹公園，建設了兒童探索館與兒童醫院，打通公道三（短短五一○公尺的新闢道路工程之前延宕了卅年）。

新竹市民具有「所得高」、「出生率高」、「教育程度高」等特點，不易取悅，對市政要求自不待言。前述成果之可貴，除了主事者龜毛，事必躬親、注重細節，且有使命必達、為市民福祉跟城市建設奮力的市政團隊。他們不捨晝夜，成就這場地方自治史難得的「風城經驗」。

會不會真有那一天？縣市合併升格後挹注更多資源，期待有那麼一天，大新竹超越台北，竹科經濟巨人的身手得以充分發揮，讓台灣在國際戰略產業的重要性倍增。

面對這份考古答卷，我們都確定題目是申論非勾選，考的是經驗與遠見。要先除去先入為主的偏見，也要撥開莫衷一是的利害算計與抹黑。

「大新竹合併升格」這一題發軔自林智堅，隨後吹起跟風，從高虹安、蔣萬安到邱臣遠，無論在地或空降、外地或代理，無人表示反對。圖窮匕見，答案非常明顯，由此可見政治人物的擔當與作為：無論計較個人利弊得失或算計黨派政治利益，都無法凌駕於城市的發展上面。

寫歷史的，從來不是跳梁小丑或無名之輩。因為時間，會說明一切。所以我說：應該把公道還給當初首倡「大新竹合併升格」的前市長林智堅。

（作者是新竹市政府、前行政處長）

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